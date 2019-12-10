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Массовое ДТП на Димитровском мосту собрало длинную пробку

Очевидцы сообщают, что столкнулись четыре автомобиля

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По предварительной информации, в ДТП никто из людей не пострадал

По предварительной информации, в ДТП никто из людей не пострадал

Сегодня, 10 декабря, около 7:00 на Димитровском мосту произошла массовая авария.

— ДТП без пострадавших, — сообщили корреспонденту НГС в службе «112».

По фото очевидцев, которые опубликованы в приложении 2GIS, видно, что повреждения получили как минимум три автомобиля. Сейчас движение машин по мосту в обе стороны очень затруднено, особенно в сторону центра Новосибирска.

В 7:00 из-за ДТП на мосту собралась пробка

В 7:00 из-за ДТП на мосту собралась пробка

Если у вас есть фото или видео с места происшествия, присылайте их в наш WhatsApp по номеру 8 923 157–00–00.

Вчера появилось видео воскресной аварии на Октябрьском мосту в Новосибирске. Авария произошла поздно вечером 8 декабря — автомобиль ВАЗ вылетел на встречную полосу и столкнулся с «Мерседесом»

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ДТП
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КОММЕНТАРИИ (3)

Эля
10 дек 2019 в 07:53

Затруднено движение особенно в сторону новосибирска)) это как? А новосибирск это где правый или левый берег?)) Или левый берег это так, вообще не новосибирск?))