Массовое ДТП на Димитровском мосту собрало длинную пробку

Сегодня, 10 декабря, около 7:00 на Димитровском мосту произошла массовая авария.
— ДТП без пострадавших, — сообщили корреспонденту НГС в службе «112».
По фото очевидцев, которые опубликованы в приложении 2GIS, видно, что повреждения получили как минимум три автомобиля. Сейчас движение машин по мосту в обе стороны очень затруднено, особенно в сторону центра Новосибирска.
Если у вас есть фото или видео с места происшествия, присылайте их в наш WhatsApp по номеру 8 923 157–00–00.
Вчера появилось видео воскресной аварии на Октябрьском мосту в Новосибирске. Авария произошла поздно вечером 8 декабря — автомобиль ВАЗ вылетел на встречную полосу и столкнулся с «Мерседесом».