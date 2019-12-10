Фазель: судьбу чемпионата мира по хоккею в Новосибирске решит Спортивный арбитражный суд

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что федерация будет принимать решение в отношении России после вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS). От позиции организации зависит возможность проведения чемпионата мира в Новосибирске. Об этом сообщает ТАСС.
— Сегодня WADA вынесло очень серьезное и тяжелое решение, сейчас нам предстоит дождаться решения CAS, — сказал Фазель. — Мы выступаем за борьбу с допингом, но против того, чтобы страдали невиновные, у России не было проблем с допингом в хоккее. Сейчас мы ждем решение CAS, возможно, это займет два-три месяца, потом мы сможем выработать позицию, что мы можем, а что нет, — цитирует Фазера ТАСС.
Напомним, ранее Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства принял сразу несколько решений в отношении российского спорта и атлетов. Нашим спортсменам запретили в ближайшие четыре года выступать под своим флагом на Олимпиадах и чемпионатах мира, а стране — принимать у себя крупные мировые старты. Также введен запрет на посещение международных спортивных мероприятий госслужащими РФ, а Российское антидопинговое агентство повторно лишили статуса соответствия. РУСАДА может оспорить это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) в течение 21 дня.
Молодёжный чемпионат мира по хоккею планировали провести в Новосибирске и Омске в 2023 году. К турниру в Новосибирске собрались построить новый ЛДС и станцию метро «Спортивная» на левом берегу.