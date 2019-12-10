Фазель: судьбу чемпионата мира по хоккею в Новосибирске решит Спортивный арбитражный суд

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что федерация будет принимать решение в отношении России после вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS). От позиции организации зависит возможность проведения чемпионата мира в Новосибирске. Об этом сообщает ТАСС.

— Сегодня WADA вынесло очень серьезное и тяжелое решение, сейчас нам предстоит дождаться решения CAS, — сказал Фазель. — Мы выступаем за борьбу с допингом, но против того, чтобы страдали невиновные, у России не было проблем с допингом в хоккее. Сейчас мы ждем решение CAS, возможно, это займет два-три месяца, потом мы сможем выработать позицию, что мы можем, а что нет, — цитирует Фазера ТАСС.

