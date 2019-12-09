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ХК «Сибирь» обыграл челябинский «Трактор»

Счёт игры 2:1

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Игра проходила на ледовой арене «Трактор» в Челябинске

Игра проходила на ледовой арене «Трактор» в Челябинске

Вечером 9 декабря в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» обыграла челябинский «Трактор». Счёт игры составил 2:1 в пользу команды из Новосибирска. 

Счёт удалось открыть только на 23-й минуте игры. Гол забил нападающий «Сибири» Алексей Яковлев. К середине третьего периода новосибирцы удвоили преимущество — на 47-й минуте шайбу забросил нападающий сибиряков Егор Миловзоров. На 60-й минуте игры челябинцам все-таки удалось отыграть одно очко — гол забил защитник «Трактора» Ник Бейлен.

На воротах «Сибири» был Харри Сятери.

В пятницу ХК «Сибирь» встречалась с хельсинкским «Йокеритом» Тогда новосибирцы проиграли — счёт игры составил 4:3 в пользу команды из Финляндии. Следующая игра «Сибири» пройдет 17 декабря с «Салаватом Юлаевым» из Уфы. На НГС есть календарь всех игр этого сезона — в нем можно посмотреть расписание матчей.

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Шайбазимний спорт
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КОММЕНТАРИИ (3)

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9 дек 2019 в 23:17

Поставил на точный счет и заработал крупную сумму. Отдам все на благотворительность

с богаткова
9 дек 2019 в 23:18

Сибирь и дальше так играй.

9 дек 2019 в 23:22

А я так и знал, что наши победят. Молодцы мужики!