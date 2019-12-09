ХК «Сибирь» обыграл челябинский «Трактор»

Вечером 9 декабря в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» обыграла челябинский «Трактор». Счёт игры составил 2:1 в пользу команды из Новосибирска.
Счёт удалось открыть только на 23-й минуте игры. Гол забил нападающий «Сибири» Алексей Яковлев. К середине третьего периода новосибирцы удвоили преимущество — на 47-й минуте шайбу забросил нападающий сибиряков Егор Миловзоров. На 60-й минуте игры челябинцам все-таки удалось отыграть одно очко — гол забил защитник «Трактора» Ник Бейлен.
На воротах «Сибири» был Харри Сятери.
В пятницу ХК «Сибирь» встречалась с хельсинкским «Йокеритом» Тогда новосибирцы проиграли — счёт игры составил 4:3 в пользу команды из Финляндии. Следующая игра «Сибири» пройдет 17 декабря с «Салаватом Юлаевым» из Уфы. На НГС есть календарь всех игр этого сезона — в нем можно посмотреть расписание матчей.