Появилось видео аварии с перевернувшимся ВАЗом на Октябрьском мосту

Появилось видео вчерашней аварии на Октябрьском мосту в Новосибирске. Авария произошла поздно вечером в воскресенье, 8 декабря, — автомобиль ВАЗ вылетел на встречную полосу и столкнулся с «Мерседесом».

Видео опубликовали на странице «АСТ-54» во «ВКонтакте». На ролике, который длится 9 секунд, видно, как ВАЗ заезжает на разделительный барьер, а затем переворачивается и падает на дорогу.