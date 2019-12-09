Появилось видео аварии с перевернувшимся ВАЗом на Октябрьском мосту

Появилось видео вчерашней аварии на Октябрьском мосту в Новосибирске. Авария произошла поздно вечером в воскресенье, 8 декабря, — автомобиль ВАЗ вылетел на встречную полосу и столкнулся с «Мерседесом».
Видео опубликовали на странице «АСТ-54» во «ВКонтакте». На ролике, который длится 9 секунд, видно, как ВАЗ заезжает на разделительный барьер, а затем переворачивается и падает на дорогу.
Как ранее писал НГС, в аварии пострадали два человека. По словам очевидцев, два пассажира ВАЗа оказались зажаты в автомобиле после столкновения. Их забрали в больницу в тяжёлом и критическом состоянии. Люди, которые находились во второй машине, а также водитель отечественного универсала не пострадали.
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