9 декабря понедельник
СЕЙЧАС -1°С
Пробки 1/10
usd 63.72
eur 70.76
СЕЙЧАС -1°С
Пробки 1/10
usd 63.72
eur 70.76

Все новости

Все новости
Происшествия Подробности

Появилось видео аварии с перевернувшимся ВАЗом на Октябрьском мосту

На кадрах видно, как автомобиль заезжает на разделительный барьер, а затем переворачивается

832
3 Обсудить

Поделиться

Авария случилась вечером в воскресенье

Авария случилась вечером в воскресенье

Появилось видео вчерашней аварии на Октябрьском мосту в Новосибирске. Авария произошла поздно вечером в воскресенье, 8 декабря, — автомобиль ВАЗ вылетел на встречную полосу и столкнулся с «Мерседесом». 

Видео опубликовали на странице «АСТ-54» во «ВКонтакте». На ролике, который длится 9 секунд, видно, как ВАЗ заезжает на разделительный барьер, а затем переворачивается и падает на дорогу. 

Как ранее писал НГС, в аварии пострадали два человека. По словам очевидцев, два пассажира ВАЗа оказались зажаты в автомобиле после столкновения. Их забрали в больницу в тяжёлом и критическом состоянии. Люди, которые находились во второй машине, а также водитель отечественного универсала не пострадали.

Вы были очевидцем ДТП? Видеорегистратор вашего автомобиля снял момент столкновения? Вы знаете другие важные подробности о происшествии на мосту? Свяжитесь с редакцией НГС по электронной почте news@ngs.ru, по телефону +7 923 157–00–00 или через WhatsApp, Telegram или Viber, которые привязаны к этому же номеру.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

дтпавтомобиль перевернулся
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (3)

с богаткова
9 дек 2019 в 22:06

сам виноват.

9 дек 2019 в 22:16

Кто говорил что там ямы - ваш выход! Товарищ чётко пошёл на обгон по встречке, а там оказался разделитель - другого я ничего на видео не заметил! Какие колеи какие ямы он ускорился - так самолеты перед взлетом делают!

Фото пользователя
9 дек 2019 в 22:06

Для меня все ясно - не опытный водитель оказался.