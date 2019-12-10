Невероятные деньги: за сколько Артём Лоскутов продал скандальную табличку из расследования Навального

Художник провел аукцион на своей страничке в Facebook. Кто именно демонтировал памятную табличку со скамейки — Артём Лоскутов не говорит

Аукцион стартовал днём 9 декабря на страничке Артёма Лоскутова в Facebook. Новосибирский художник назвал необычный лот «Без любви ничего не получится» — на самой же табличке по-английски выгравировано «Андрей Костин, не забывай, мы с тобой одной крови. Я люблю тебя, Наиля, 2015».

Новосибирский художник Артём Лоскутов продал табличку с именами главы ВТБ и телеведущей Наили Аскер-Заде за рублей. Проданная на аукционе табличка очень похожа на ту, которую в своём расследовании показал Алексей Навальный, накануне политик сообщил, что она пропала со скамейки Центрального парка Нью-Йорка.

Изначальная ставка за табличку была всего 1 рубль. За несколько часов ценник взлетел до нескольких сотен тысяч рублей. На последних минутах ставки начали резко увеличиваться и взлетели с 370 до 1,5 миллиона — никто не хотел уступать лот с богатой скандальной историей. Покупателем стал аноним, не захотевший раскрывать свое имя и сделавший ставку лично через Артёма Лоскутова (это разрешено в правилах аукциона).

Вырученные с продажи деньги Артём Лоскутов пообещал перечислить на лечение детей в благотворительную организацию «Русфонд».

Телеведущую России Наилю Аскер-Заде называют любовницей главы государственного банка ВТБ Андрея Костина, однако оба не подтверждают свои отношения. В своём расследовании Навальный утверждает, что журналистке принадлежат элитные квартиры и земельные участки, также она пользуется самолетом Bombardier Global 6000 и 62-метровой яхтой.



О табличке стало известно уже давно — журналисты и блогеры связывали её именно с российским банкиром и телеведущей. В своем расследовании Алексей Навальный показал документы, согласно которым полная тёзка Наили Аскер-Заде заплатила за установку таблички не менее 10 тысяч долларов.