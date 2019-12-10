10 декабря вторник
СЕЙЧАС -1°С
Пробки 0/10
usd 63.72
eur 70.50
СЕЙЧАС -1°С
Пробки 0/10
usd 63.72
eur 70.50

Все новости

Все новости
Политика

Невероятные деньги: за сколько Артём Лоскутов продал скандальную табличку из расследования Навального

Табличку скрутили со скамейки в Нью-Йорке. Считается, что на ней — любовное послание телеведущей к главе банка ВТБ

414
5 Обсудить

Поделиться

Художник провел аукцион на своей страничке в Facebook. Кто именно демонтировал памятную табличку со скамейки — Артём Лоскутов не говорит

Художник провел аукцион на своей страничке в Facebook. Кто именно демонтировал памятную табличку со скамейки — Артём Лоскутов не говорит

Новосибирский художник Артём Лоскутов продал табличку с именами главы ВТБ и телеведущей Наили Аскер-Заде за рублей. Проданная на аукционе табличка очень похожа на ту, которую в своём расследовании показал Алексей Навальный, накануне политик сообщил, что она пропала со скамейки Центрального парка Нью-Йорка.

Аукцион стартовал днём 9 декабря на страничке Артёма Лоскутова в Facebook. Новосибирский художник назвал необычный лот «Без любви ничего не получится» — на самой же табличке по-английски выгравировано «Андрей Костин, не забывай, мы с тобой одной крови. Я люблю тебя, Наиля, 2015».

Изначальная ставка за табличку была всего 1 рубль. За несколько часов ценник взлетел до нескольких сотен тысяч рублей. На последних минутах ставки начали резко увеличиваться и взлетели с 370 до 1,5 миллиона — никто не хотел уступать лот с богатой скандальной историей. Покупателем стал аноним, не захотевший раскрывать свое имя и сделавший ставку лично через Артёма Лоскутова (это разрешено в правилах аукциона).

Вырученные с продажи деньги Артём Лоскутов пообещал перечислить на лечение детей в благотворительную организацию «Русфонд».

Телеведущую России Наилю Аскер-Заде называют любовницей главы государственного банка ВТБ Андрея Костина, однако оба не подтверждают свои отношения. В своём расследовании Навальный утверждает, что журналистке принадлежат элитные квартиры и земельные участки, также она пользуется самолетом Bombardier Global 6000 и 62-метровой яхтой.

О табличке стало известно уже давно — журналисты и блогеры связывали её именно с российским банкиром и телеведущей. В своем расследовании Алексей Навальный показал документы, согласно которым полная тёзка Наили Аскер-Заде заплатила за установку таблички не менее 10 тысяч долларов.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

Артём Лоскутов
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (5)

вася
10 дек 2019 в 03:29

А я думал он художник, а он таблички отвинчивает ради заработка. Я думаю, если бы никто не купил он ее в лом цветных металлов бы отнес.

Опус Навального
10 дек 2019 в 03:23

Почему патриоты не протестуют против продажи опусов Навального и женщины, имя которой очень похоже на Скуратова?

10 дек 2019 в 03:35

Обычный вор цветмета. Противно, что он в нашем городе.