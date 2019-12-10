Обещают до –34: грянут ли морозы в Новосибирске под Новый год (самый непонятный прогноз погоды)

За три недели до нового года НГС решил посмотреть, какая погода ждёт новосибирцев в ночь с 31 декабря на 1 января.
Прогнозы, которые мы нашли в сети на различных погодных порталах, оказались слишком разными. Разброс составил от –7 до –34 градусов.
По данным сайта Gismeteo, начиная с 30 декабря и вплоть до 2 января в Новосибирске установится относительно теплая погода для Нового года — всего –7 градусов, пасмурно и небольшой снег, что весьма романтично. А со 2 января будет незначительное понижение температуры до –10 градусов, но и снег прекратится. Скорость ветра 31 декабря будет варьироваться от 10 до 12 метров в секунду.
По данным «Яндекс.Погоды», днём 31 декабря температура воздуха будет −12, а ночью как по волшебству потеплеет на один градус, до –11 — мелочь, а приятно; днём 1 января температура снова окажется на отметке –12. Однако некоторые празднующие новосибирцы ощутят на себе и то и другое как полноценные –19. Скорость ветра в этот день составит 6,9 метра в секунду. Вероятность осадков в этот день будет удерживаться на 30 процентах.
Сайт Accuweather.com пророчит настоящие сибирские морозы: –22 днём 31 декабря и ночью 1 января (по ощущениям — как –34). При этом, если днём осадки в виде снега будут временами, к ночи вероятность осадков будет снижена. Ветер юго-западный, 20 км/ч — днём, 26 км/ч — ночью, и в обоих случаях порывы будут достигать 37 км/ч.
По данным сайта Meteovesti.ru, морозы в новогоднюю ночь в Новосибирске могут достигнуть –34 градусов.
Мы предлагаем читателя угадать, какая погода будет зафиксирована в Новосибирске в ночь с 31 декабря на 1 января — в 00:00. Первому, кто правильно угадает погоду, редакция подарит приз. Итоги подведём уже в начале следующего года.
Если в итоге вас устроит прогноз погоды, новогоднюю ночь вы сможете провести в центре города — ледовый городок в этом году будет работать возле оперного театра.