Обещают до –34: грянут ли морозы в Новосибирске под Новый год (самый непонятный прогноз погоды)

За три недели до нового года НГС решил посмотреть, какая погода ждёт новосибирцев в ночь с 31 декабря на 1 января.

Прогнозы, которые мы нашли в сети на различных погодных порталах, оказались слишком разными. Разброс составил от –7 до –34 градусов.

По данным сайта Gismeteo, начиная с 30 декабря и вплоть до 2 января в Новосибирске установится относительно теплая погода для Нового года — всего –7 градусов, пасмурно и небольшой снег, что весьма романтично. А со 2 января будет незначительное понижение температуры до –10 градусов, но и снег прекратится. Скорость ветра 31 декабря будет варьироваться от 10 до 12 метров в секунду.

