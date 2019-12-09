Хоккеист «Сибири» попал в одну из команд на Матч звёзд КХЛ

Защитник новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» примет участие в Матче звёзд Континентальной хоккейной лиги.

— Завершилось голосование представителей СМИ по выбору игроков, которые представят команды дивизионов Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышёва на «ФОНБЕТ Неделе Звёзд Хоккея — 2020» в Москве. По итогам голосования больше всех голосов среди защитников дивизиона Харламова набрал хоккеист «Сибири» Юрки Йокипакка, — рассказали в пресс-службе хоккейного клуба.



Как сообщается на сайте КХЛ, всего журналисты выбрали 12 хоккеистов, которые примут участие в Матче звёзд. В сборные своих дивизионов по итогам голосования вошли по три хоккеиста разных амплуа. Ещё 12 участников Матча звёзд до этого определили болельщики — голосование проходило на официальном сайте «ФОНБЕТ Недели Звёзд Хоккея». Кроме того, по четыре игрока в каждую из команд выберет департамент проведения соревнований КХЛ. А оставшимися четырьмя участниками традиционно станут лучшие хоккеисты по итогам Кубка Вызова Молодёжной хоккейной лиги.

