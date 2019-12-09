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Хоккеист «Сибири» попал в одну из команд на Матч звёзд КХЛ

За сборную дивизиона Харламова сыграет Юрки Йокипакка

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Юрки Йокипакка сыграет за сборную дивизиона Харламова&nbsp;&nbsp;

Юрки Йокипакка сыграет за сборную дивизиона Харламова  

Защитник новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» примет участие в Матче звёзд Континентальной хоккейной лиги.

— Завершилось голосование представителей СМИ по выбору игроков, которые представят команды дивизионов Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышёва на «ФОНБЕТ Неделе Звёзд Хоккея — 2020» в Москве. По итогам голосования больше всех голосов среди защитников дивизиона Харламова набрал хоккеист «Сибири» Юрки Йокипакка, — рассказали в пресс-службе хоккейного клуба.

Как сообщается на сайте КХЛ, всего журналисты выбрали 12 хоккеистов, которые примут участие в Матче звёзд. В сборные своих дивизионов по итогам голосования вошли по три хоккеиста разных амплуа. Ещё 12 участников Матча звёзд до этого определили болельщики — голосование проходило на официальном сайте «ФОНБЕТ Недели Звёзд Хоккея». Кроме того, по четыре игрока в каждую из команд выберет департамент проведения соревнований КХЛ. А оставшимися четырьмя участниками традиционно станут лучшие хоккеисты по итогам Кубка Вызова Молодёжной хоккейной лиги.

«Неделя Звёзд Хоккея» состоится уже в январе.

С 28-летним финским защитником Юрки Йокипаккой «Сибирь» подписала контракт летом 2019 года. До этого хоккеист играл в клубах Финляндии, США. После в 2017 году он подписал контракт с клубом КХЛ «Сочи», где и провёл два последних сезона, сыграв 94 матча в регулярных чемпионатах и 10 — в Кубке Гагарина. 

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Матч звезд КХЛХК Сибирь
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КОММЕНТАРИИ (7)

Не бойковец
9 дек 2019 в 18:41

От такой новости у Ржаки сосуд в глазу лопнет))

с богаткова
9 дек 2019 в 18:40

эта команда и так уже опозорилась. Стыдно им должно быть.

Фото пользователя
9 дек 2019 в 18:53

Во сколько сегодня Трактор будет выбивать дурь из позорной Сибири...