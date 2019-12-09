«Чтобы папа увидел, как я танцую»: школьница из Новосибирска попала на шоу «Танцы» на ТНТ

Полина Довгаль (на фото слева) исполнила общий танцевальный номер совместно с участником проекта Арсеном Именовым (в центре) Фото: Rutube

Школьница из Новосибирска, 14-летняя Полина Довгаль, попала в выпуск шоу «Танцы.Дети» на ТНТ. — Это был спецвыпуск с детьми, проект идёт со взрослыми участниками. А тут специальный выпуск сделали с детьми, чтобы детей порадовать, — рассказала корреспонденту НГС художественный руководитель Полины Нина Гончарук. Эфир вышел в минувшую субботу, 7 декабря, юная танцовщица разделила сцену со взрослым участником проекта Арсеном Именовым.

Как девочка попала на шоу

— [По телевидению] показывали, что будет кастинг, в мае мы отправили всего одну видеозаявку с Полиной в последний день приёма: быстренько собрали танцевальную комбинацию, которую отсняли и отправили. Всего заявок на программу было прислано свыше двух тысяч, из них было отобрано примерно 25 участников, — рассказала корреспонденту НГС художественный руководитель Полины Нина Гончарук.



Кастинг проходил в Москве, его показывали в эфире 1 сентября. На кастинге её выбрал член жюри Мигель. — Ты та форма, с которой можно работать, и в данном случае ты ещё такая вся длинная, такая вся прикольная, изящная в тот момент, когда ты двигаешься, что на тебя очень сильно приятно смотреть, мне кажется, что получится, почему нет. Ты в танцах! — сказал Мигель после выступления Полины.

Полина Довгаль (в центре) с одним из членов жюри шоу Егором Дружининым и участницей проекта из Минска Ритой Хурсевич Фото: Нина Гончарук

Какие танцы были у Полины После этого Полину пригласили на концерт, где взрослые участники танцевали с детьми. По словам художественного руководителя Нины Гончарук, которая присутствовала рядом с Полиной все съёмочные дни, танец для кастинга ставила хореограф театра танца «Юла» Алёна Фоминых. А танец для шоу 7 декабря ставил хореограф Дмитрий Масленников — из команды Егора Дружинина, в которой Полина сошлась на одной сцене с участником взрослого проекта Арсеном Именовым и 12-летней участницей из Белоруссии Ритой Хурсевич. Оба танца были в стиле contemporary. Что известно о Полине Девочка занимается танцами 11 лет и более пяти — в новосибирском театре танца «Юла».

В эфире программы от 1 сентября, рассказывая о себе перед выступлением, Полина не смогла сдержать эмоций, когда речь зашла о родителях: «Папа считает, что лучше развивать свой мозг, чем плясать под музыку. Я хочу, чтобы папа увидел, как я танцую, и понял, что его дочка самая крутая».

Полина Довгаль со своей наставницей Ниной Гончарук на проекте «Танцы. Дети» в Москве Фото: Нина Горчарук