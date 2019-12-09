По WhatsApp пошла рассылка о мальчике из Новосибирска, попавшем в больницу из-за странной конфеты

В рассылке говорится о ребёнке, который попал в больницу после того, как его угостили конфетой

— Конфетку, ты говоришь, скушал? Сынок, смотри сюда. На маму смотри. Сколько тебе лет, как тебя зовут, сынок? — призывает женский голос за кадром.

Рассылка состоит из двух сообщений, которые приходят вместе, пояснил читатель НГС, переславший их в редакцию. Одно из сообщений — это видео с ребёнком, который стоит перед матерью с остекленевшими глазами и не реагирует на внешние раздражители и вопросы.

Новосибирцы начали пересылать друг другу сообщения о ребёнке, который попал в больницу из-за странной конфеты, — следователи начали проверять информацию.

Другое сообщение представляет из себя небольшой текст о ребёнке, который попал в больницу после угощения.



«На днях в г. Новосибирске в Калининском районе, на Багдашке и мкр Родники. Незнакомый человек угощал детей сладостями, что из этого вышло! У знакомой сына угостили конфетой. Сейчас ребенок на ИВЛ в больнице! Будьте внимательны и предупредите детей!» — говорится в рассылке (орфография и пунктуация оригинала сохранены).

В Следственном управлении СК России по Новосибирской области корреспонденту НГС пояснили, что уже проверяют сообщения о происшествии с несовершеннолетним, который, согласно распространённой информации, съел конфету и оказался в больнице.

— По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сказали в СК.



Если вы знаете семью, в которой случилось это происшествие, можете дать контакты родителей и рассказать подробности, пишите и звоните в нашу редакцию по номеру 8 923 157–00–00 .

В прошлом месяце в Заельцовском районе умер семиклассник. При этом в родительских чатах WhatsApp начали распространять аудиосообщение, что его смерть может быть связана с употреблением снюсов.

