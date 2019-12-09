9 декабря понедельник
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 6/10
usd 63.72
eur 70.76
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 6/10
usd 63.72
eur 70.76

Все новости

Все новости
Спорт Обзор

WADA лишило Россию права участвовать в Олимпиадах и ЧМ

Отстранение продлится четыре года

2 607
93 Обсудить

Поделиться

На ближайших Олимпиадах мы увидим белый флаг вместо российского

На ближайших Олимпиадах мы увидим белый флаг вместо российского

Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства принял сразу несколько решений в отношении российского спорта и атлетов. Нашим спортсменам запретили в ближайшие четыре года выступать под своим флагом на Олимпиадах и чемпионатах мира, а стране — принимать у себя крупные мировые старты. Также введен запрет на посещение международных спортивных мероприятий госслужащими РФ, сообщает ТАСС. Кроме того, Российское антидопинговое агентство повторно лишили статуса соответствия. Так что, если мы и увидим наших атлетов на Олимпиаде в Токио в 2020 году, то только под нейтральным флагом, да и вряд ли в полном составе. Достаточно освежить в памяти 2016 год. Тогда 136 российских спортсменов подали заявки на нейтральный статус. Вспомните, сколько из них было удовлетворено? Правильно, одна.

Откуда ноги растут?

В начале 2019 года Россия передала ВАДА базу данных допинг-проб Московской антидопинговой лаборатории. Агентство обнаружило в них жесткие нарушения и запустило процедуру лишения РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. В отчете говорилось, что из-за манипуляций в лаборатории невозможно проверить на нарушение антидопинговых правил 145 из 298 российских спортсменов, которых раньше подозревали в использовании запрещенных препаратов.

В ВАДА обнаружили, что переданные российской стороной данные не являются «ни полными, ни полностью достоверными», и пришли к выводу, что в лаборатории якобы действовала целая «команда обнуления». Учитывая эти доводы, 23 ноября комитет по соответствию ВАДА рекомендовал на четыре года запретить участие российских команд в Олимпийских играх, чемпионатах мира и других крупнейших турнирах.

Каких соревнований касается запрет?

В ближайшие четыре года российские спортсмены не смогут участвовать в Олимпийских и Паралимпийских играх и в чемпионатах мира. Но о полной изоляции атлетов от международных соревнований речь не идет. Например, санкции обойдут стороной чемпионат Европы по футболу 2020 года и финал Лиги чемпионов 2021 года в Санкт-Петербурге. В ВАДА эти соревнования сочли континентальными, а ограничения распространяются исключительно на мировые турниры. Под вопросом оказалось проведение Универсиады-2023 в Екатеринбурге, но на этот раз, кажется, обошлось. Универсиада считается студенческим спортивным первенством.

Болельщики, конечно, смогут увидеть российских спортсменов на двух ближайших Олимпиадах (летом 2020 в Токио и зимой 2022 в Пекине). Вот только участие в них примут те, кто заслужит это право, да и то под нейтральным флагом. Таким образом, состав будет неполным.

И это еще не все!

К слову о составе. Значительно изменится он не только в рядах спортсменов, но и среди российской атлетической верхушки. Сначала Олимпийский комитет России потребовал полностью сменить руководство ВФЛА, а позже РУСАДА предложило отстранить тренеров сборной России по легкой атлетике. Главным тренером российской сборной запланировали назначить кандидатуру, не связанную с допинговым кризисом, полную ревизию обещают провести среди врачебного состава ВФЛА. Всех, кто мог быть причастен к допинговым скандалам, уволят.

Не исключено, что достанется не только спортсменам, но и врачам, которые дают атлетам препараты. На этот раз — от российских властей. На интервью 5 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев признал проблему допинга в России и заявил, что «если лицо не знало и не могло знать, что оно не использовало допинг, то оно и не должно отвечать».

— Мы должны занять более строгую позицию в отношении всех тех, кто принимает решение об использовании препаратов, — объяснил Дмитрий Медведев, — Но... А другие страны что — безгрешны? Почему-то они (ВАДА. — прим. Сеть городских порталов) их прячут под стол, а нас постоянно разматывают. Совершенно очевидно, что это связано с общеполитической ситуацией.

Все, что связано с допинговым скандалом, напоминает мне бесконечный антироссийский сериал: приняли решение, наказали, отстранили

Дмитрий Медведев, премьер-министр РФ

Сейчас у России есть три недели, чтобы обжаловать решение ВАДА в Спортивном арбитражном суде. Но на скорейшее рассмотрение дела рассчитывать не стоит. Это может занять не один месяц, и суд рискует не успеть вынести окончательный вердикт до начала летней Олимпиады 2020 года.

С подобной ситуацией Россия сталкивается не впервые. В 2017 году такое же решение было принято, когда наша сборная готовилась к Играм в Пхенчхане. Тогда Владимир Путин обещал внести ясность относительно того, как государство будет реагировать на решение МОК отстранить сборную России от Олимпиады-2018. Весомого заявления все ждали во время Форума добровольцев, но президент только предложил объявить 2018 год Годом волонтера, наградил руководителя международного проекта «Сохраним Байкал!» и рассказал, что обдумывает решение пойти кандидатом на выборы-2018.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 2
  • СМЕХ 2
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 2
  • ПЕЧАЛЬ 2

Поделиться

Поделиться

спортдопингОлимпиадаWADAВАДА
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (93)