На ближайших Олимпиадах мы увидим белый флаг вместо российского Фото: David J. Phillip / AP / TASS

Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства принял сразу несколько решений в отношении российского спорта и атлетов. Нашим спортсменам запретили в ближайшие четыре года выступать под своим флагом на Олимпиадах и чемпионатах мира, а стране — принимать у себя крупные мировые старты. Также введен запрет на посещение международных спортивных мероприятий госслужащими РФ, сообщает ТАСС. Кроме того, Российское антидопинговое агентство повторно лишили статуса соответствия. Так что, если мы и увидим наших атлетов на Олимпиаде в Токио в 2020 году, то только под нейтральным флагом, да и вряд ли в полном составе. Достаточно освежить в памяти 2016 год. Тогда 136 российских спортсменов подали заявки на нейтральный статус. Вспомните, сколько из них было удовлетворено? Правильно, одна.



Откуда ноги растут?

В начале 2019 года Россия передала ВАДА базу данных допинг-проб Московской антидопинговой лаборатории. Агентство обнаружило в них жесткие нарушения и запустило процедуру лишения РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. В отчете говорилось, что из-за манипуляций в лаборатории невозможно проверить на нарушение антидопинговых правил 145 из 298 российских спортсменов, которых раньше подозревали в использовании запрещенных препаратов.



В ВАДА обнаружили, что переданные российской стороной данные не являются «ни полными, ни полностью достоверными», и пришли к выводу, что в лаборатории якобы действовала целая «команда обнуления». Учитывая эти доводы, 23 ноября комитет по соответствию ВАДА рекомендовал на четыре года запретить участие российских команд в Олимпийских играх, чемпионатах мира и других крупнейших турнирах.

Каких соревнований касается запрет?

В ближайшие четыре года российские спортсмены не смогут участвовать в Олимпийских и Паралимпийских играх и в чемпионатах мира. Но о полной изоляции атлетов от международных соревнований речь не идет. Например, санкции обойдут стороной чемпионат Европы по футболу 2020 года и финал Лиги чемпионов 2021 года в Санкт-Петербурге. В ВАДА эти соревнования сочли континентальными, а ограничения распространяются исключительно на мировые турниры. Под вопросом оказалось проведение Универсиады-2023 в Екатеринбурге, но на этот раз, кажется, обошлось. Универсиада считается студенческим спортивным первенством.



Болельщики, конечно, смогут увидеть российских спортсменов на двух ближайших Олимпиадах (летом 2020 в Токио и зимой 2022 в Пекине). Вот только участие в них примут те, кто заслужит это право, да и то под нейтральным флагом. Таким образом, состав будет неполным.

И это еще не все!

К слову о составе. Значительно изменится он не только в рядах спортсменов, но и среди российской атлетической верхушки. Сначала Олимпийский комитет России потребовал полностью сменить руководство ВФЛА, а позже РУСАДА предложило отстранить тренеров сборной России по легкой атлетике. Главным тренером российской сборной запланировали назначить кандидатуру, не связанную с допинговым кризисом, полную ревизию обещают провести среди врачебного состава ВФЛА. Всех, кто мог быть причастен к допинговым скандалам, уволят.

Не исключено, что достанется не только спортсменам, но и врачам, которые дают атлетам препараты. На этот раз — от российских властей. На интервью 5 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев признал проблему допинга в России и заявил, что «если лицо не знало и не могло знать, что оно не использовало допинг, то оно и не должно отвечать».



— Мы должны занять более строгую позицию в отношении всех тех, кто принимает решение об использовании препаратов, — объяснил Дмитрий Медведев, — Но... А другие страны что — безгрешны? Почему-то они (ВАДА. — прим. Сеть городских порталов) их прячут под стол, а нас постоянно разматывают. Совершенно очевидно, что это связано с общеполитической ситуацией.



Все, что связано с допинговым скандалом, напоминает мне бесконечный антироссийский сериал: приняли решение, наказали, отстранили Дмитрий Медведев, премьер-министр РФ