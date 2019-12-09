Водитель получил срок за сбитого на Бугринском мосту пешехода с флагом ВДВ

В Новосибирске суд вынес обвинительный приговор водителю «Тойоты», который летом прошлого года насмерть сбил пешехода на Бугринском мосту.
Происшествие, из-за которого 30-летний водитель оказался на скамье подсудимых, случилось вечером 12 июля 2018 года, рассказали корреспонденту НГС в прокуратуре Кировского района.
Как произошло ДТП
По данным прокуратуры, в 22:35 водитель «Тойоты Короллы» при включенном уличном освещении ехал по Бугринскому мосту со стороны левого берега в среднем из трёх рядов. При этом он вовремя не заметил пешехода, который шёл по проезжей части навстречу потоку, держа в руках флаг ВДВ. Как выяснилось позже, пешеход был слегка пьян.
В прокуратуре отметили, что другие водители замечали мужчину и объезжали его, а водитель «Тойоты» ничего не предпринял и сбил пешехода.
— Потерпевший скончался на месте, — сообщили в прокуратуре Кировского района.
Как уточнил инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков, в ДТП погиб мужчина 1985 года рождения. Сам водитель «Тойоты» после случившегося сообщил автоинспекторам, что ехал во второй полосе со скоростью 60 километров в час. Пешехода он заметил только тогда, когда до него оставалось примерно 6 метров, привели объяснения водителя в группе пропаганды.
Водитель признал свою вину
В прокуратуре Кировского района рассказали, что после смертельного ДТП водитель связался с семьёй погибшего, принёс извинения и предложил свою помощь в любых вопросах. Ещё до рассмотрения уголовного дела в суде он компенсировал семье 50 тысяч рублей на похороны. Кроме того, он заключил с родным братом погибшего соглашение о постепенной выплате 130 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и теперь каждый месяц отдаёт деньги.
Уголовное дело в отношении водителя «Тойоты» рассматривал Кировский районный суд.
По данным прокуратуры, подсудимый признал свою вину. Согласно его показаниям, появление пешехода на дороге было неожиданным. Тем не менее водитель считает, что мог бы избежать трагедии, если бы был более внимательным, вовремя заметил пешехода и успел перестроиться в другую полосу, привели показания осуждённого в прокуратуре Кировского района.
Какое наказание назначили водителю
В ведомстве уточнили, что на судебном заседании водитель извинился, а брат погибшего простил его за случившееся. В итоге признание вины, выплаты семье и «противоправное поведение» пешехода стали смягчающими обстоятельствами, которые повлияли на приговор. Также при вынесении приговора суд учёл то, что у водителя маленькие дети, положительные характеристики и что он ранее не судим.
Водителя признали виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).
— Назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев. Назначенное наказание суд постановил считать условным, установил испытательный срок в виде двух лет, — сообщили в прокуратуре Кировского района.
При этом суд не назначил осуждённому дополнительный вид наказания, то есть не стал лишать его водительских прав.
Ранее в Новосибирске завершился суд над водителем «Тойоты», который устроил пьяное ДТП с пешеходом на Северо-Чемском жилмассиве — сбитый мужчина получил серьёзные травмы.