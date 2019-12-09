Водитель получил срок за сбитого на Бугринском мосту пешехода с флагом ВДВ

По данным прокуратуры, в 22:35 водитель «Тойоты Короллы» при включенном уличном освещении ехал по Бугринскому мосту со стороны левого берега в среднем из трёх рядов. При этом он вовремя не заметил пешехода, который шёл по проезжей части навстречу потоку, держа в руках флаг ВДВ. Как выяснилось позже, пешеход был слегка пьян.

В прокуратуре отметили, что другие водители замечали мужчину и объезжали его, а водитель «Тойоты» ничего не предпринял и сбил пешехода.



— Потерпевший скончался на месте, — сообщили в прокуратуре Кировского района.



Как уточнил инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков, в ДТП погиб мужчина 1985 года рождения. Сам водитель «Тойоты» после случившегося сообщил автоинспекторам, что ехал во второй полосе со скоростью 60 километров в час. Пешехода он заметил только тогда, когда до него оставалось примерно 6 метров, привели объяснения водителя в группе пропаганды.



Водитель признал свою вину

В прокуратуре Кировского района рассказали, что после смертельного ДТП водитель связался с семьёй погибшего, принёс извинения и предложил свою помощь в любых вопросах. Ещё до рассмотрения уголовного дела в суде он компенсировал семье 50 тысяч рублей на похороны. Кроме того, он заключил с родным братом погибшего соглашение о постепенной выплате 130 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и теперь каждый месяц отдаёт деньги.

