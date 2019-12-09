Новосибирцы массово налепили снеговиков: сравните, у кого получился больше

Из-за нехарактерного для декабря слабенького минуса и снегопадов новосибирцы нашли для себя развлечения во дворах и на природе.

В такую погоду жители города предпочли штурмовать парки и делиться зимними кадрами в соцсетях.



Самым популярным развлечением стала лепка снеговиков. В ход шли любые подручные материалы, а размеры снежных фигур варьировались от самых компактных до внушительных.