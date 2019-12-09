9 декабря понедельник
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 6/10
usd 63.72
eur 70.76
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 6/10
usd 63.72
eur 70.76

Все новости

Все новости
Зима Милота

Новосибирцы массово налепили снеговиков: сравните, у кого получился больше

Среди других развлечений, за которыми новосибирцы проводили выходные, — фотографии с животными

1 069
13 Обсудить

Поделиться

Эти выходные новосибирцы предпочли провести вне дома

Эти выходные новосибирцы предпочли провести вне дома

Из-за нехарактерного для декабря слабенького минуса и снегопадов новосибирцы нашли для себя развлечения во дворах и на природе. 

В такую погоду жители города предпочли штурмовать парки и делиться зимними кадрами в соцсетях.

Самым популярным развлечением стала лепка снеговиков. В ход шли любые подручные материалы, а размеры снежных фигур варьировались от самых компактных до внушительных.

Во дворе на улице Никитина был замечен такой крошка-снеговик

Во дворе на улице Никитина был замечен такой крошка-снеговик

В числе излюбленных локаций у горожан Заельцовский парк и другие городские скверы.

Пушистый снег доставил много радости не только новосибирцам, но и их питомцам, поэтому многие старались запечатлеть их в декорациях зимнего леса.

По словам хозяйки, Дживс — так зовут собачку — обожает ловить снежинки ртом

По словам хозяйки, Дживс — так зовут собачку — обожает ловить снежинки ртом

В числе других зимних развлечений у горожан катание с горок и игры в снежки.

В ближайшие три дня погода продолжит баловать новосибирцев — дневные температуры составят не более 7 градусов мороза, при этом ожидаются слабые снегопады. 

О том, какие неприятности доставили прошедшие на выходных снегопады новосибирцам, мы рассказываем в онлайн-трансляции

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

снегсобакиСнеговики
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (13)