Новосибирцы массово налепили снеговиков: сравните, у кого получился больше

Из-за нехарактерного для декабря слабенького минуса и снегопадов новосибирцы нашли для себя развлечения во дворах и на природе.
В такую погоду жители города предпочли штурмовать парки и делиться зимними кадрами в соцсетях.
Самым популярным развлечением стала лепка снеговиков. В ход шли любые подручные материалы, а размеры снежных фигур варьировались от самых компактных до внушительных.
В числе излюбленных локаций у горожан Заельцовский парк и другие городские скверы.
Пушистый снег доставил много радости не только новосибирцам, но и их питомцам, поэтому многие старались запечатлеть их в декорациях зимнего леса.
В числе других зимних развлечений у горожан катание с горок и игры в снежки.
В ближайшие три дня погода продолжит баловать новосибирцев — дневные температуры составят не более 7 градусов мороза, при этом ожидаются слабые снегопады.
О том, какие неприятности доставили прошедшие на выходных снегопады новосибирцам, мы рассказываем в онлайн-трансляции.