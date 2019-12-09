В Новосибирск пришла крупная сеть кондитерских Киргизии: торты для неё будут возить из Бишкека

«Куликовский» делает упор на продажу целых тортов Фото: предоставлено Виталием Шпеко

Кондитерский дом «Куликовский» заявил об открытии в Новосибирске распределительного центра и двух кофеен-кондитерских.

— До конца года мы должны открыть две точки, но до начала лета планируем иметь в Новосибирске порядка 30 магазинов и кафе-кондитерских, — рассказал НГС директор по развитию сети в Новосибирске Виталий Шпеко. Первые точки «Куликовского» заработают в Новосибирске в ТЦ «Сибиряк» (Сибиряков-Гвардейцев, 62) и новом торговом центре на Одоевского, 1Б (ещё не открыт). По словам Шпеко, это будут кафе-кондитерские с упором на продажу тортов.



«Куликовский» основан в 1991 году в Бишкеке. Сейчас, по данным сайта компании, у неё 67 торговых точек (31 в Киргизии и 36 в Казахстане). В 2015 году компания пыталась выйти на рынок Москвы, но потом все магазины там были закрыты. По словам Виталия Шпеко, это случилось потому, что как раз тогда курс рубля просел относительно киргизского сома, что сделало работу на столичном рынке невыгодной.



Последняя по счёту точка сети открыта в Алма-Ате (Казахстан) Фото: предоставлено Виталием Шпеко

«Куликовский» выпускает торты и десерты, производство находится в Бишкеке. Как считает Виталий Шпеко, основное преимущество компании в том, что её продукция делается «исключительно из натуральных ингредиентов», без использования растительных жиров и искусственных стабилизаторов.

В Новосибирск киргизские торты будут поступать в замороженном виде на собственный распределительный центр компании. А после уже развозиться по заведениям. Цены в «Куликовском» обещают «на уровне сети Kuzina». По словам представителя «Куликовского», в Новосибирске (как и в других городах присутствия) «Куликовский» будет открывать точки разного формата. Где-то это будут просто магазины, где-то точки с возможностью выпить кофе, где-то — полноценные кафе-кондитерские с посадочными местами и более широким выбором порционных десертов.



В заведениях, как правило, есть зона, где можно выпить кофе и съесть десерт на месте Фото: предоставлено Виталием Шпеко