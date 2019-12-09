В Новосибирск пришла крупная сеть кондитерских Киргизии: торты для неё будут возить из Бишкека

Кондитерский дом «Куликовский» заявил об открытии в Новосибирске распределительного центра и двух кофеен-кондитерских.
— До конца года мы должны открыть две точки, но до начала лета планируем иметь в Новосибирске порядка 30 магазинов и кафе-кондитерских, — рассказал НГС директор по развитию сети в Новосибирске Виталий Шпеко.
Первые точки «Куликовского» заработают в Новосибирске в ТЦ «Сибиряк» (Сибиряков-Гвардейцев, 62) и новом торговом центре на Одоевского, 1Б (ещё не открыт). По словам Шпеко, это будут кафе-кондитерские с упором на продажу тортов.
«Куликовский» основан в 1991 году в Бишкеке. Сейчас, по данным сайта компании, у неё 67 торговых точек (31 в Киргизии и 36 в Казахстане). В 2015 году компания пыталась выйти на рынок Москвы, но потом все магазины там были закрыты. По словам Виталия Шпеко, это случилось потому, что как раз тогда курс рубля просел относительно киргизского сома, что сделало работу на столичном рынке невыгодной.
«Куликовский» выпускает торты и десерты, производство находится в Бишкеке. Как считает Виталий Шпеко, основное преимущество компании в том, что её продукция делается «исключительно из натуральных ингредиентов», без использования растительных жиров и искусственных стабилизаторов.
В Новосибирск киргизские торты будут поступать в замороженном виде на собственный распределительный центр компании. А после уже развозиться по заведениям. Цены в «Куликовском» обещают «на уровне сети Kuzina».
По словам представителя «Куликовского», в Новосибирске (как и в других городах присутствия) «Куликовский» будет открывать точки разного формата. Где-то это будут просто магазины, где-то точки с возможностью выпить кофе, где-то — полноценные кафе-кондитерские с посадочными местами и более широким выбором порционных десертов.
После того, как компания укрепится на рынке Новосибирска, «Куликовский» намерен заняться освоением соседних регионов. Поставки туда будут осуществляться также с распределительного центра в Новосибирске.
По данным 2ГИС, в Новосибирске и пригородах сейчас работает более 500 заведений, которые указали в качестве хотя бы одной из своих специализаций «кондитерская». Самая крупная сеть такого рода в городе — это Kuzina (44 точки), за ней следуют Dudnik (22 точки) и «Скоморохи» (20 точек). Все эти сети новосибирские, но на рынке уже давно работают и компании из других регионов. Больше всего торговых точек у алтайского кондитерского дома «Форне» (11), четыре точки есть у сети «Кофебулка» (название, под которым в Новосибирске работает кузбасская «Булочная № 1»).