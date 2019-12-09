В НГТУ начали перестраивать старый корпус: в нём станет пять этажей вместо двух

В Новосибирском государственном техническом университете начали реконструировать один из корпусов: в нём разместится экспериментально-технологический центр.
— Здание собственного технологического центра НГТУ НЭТИ будет расположено на территории университета по адресу проспект Маркса, 20, корпус 5А. Центр будет создан в результате реконструкции неиспользуемого здания, которое было построено в 1985 году для вычислительного центра университета, — рассказали в пресс-службе Новосибирского государственного университета.
Также в НГТУ пояснили, что «в связи с интенсивным развитием вычислительной техники установленная в корпусе ЭВМ советского производства морально устарела и была ликвидирована». После этого здание было перепрофилировано для выполнения опытно-конструкторских работ, но со временем перестало отвечать современным требованиям и сейчас нуждается в реконструкции.
Руководство вуза предложило модернизировать корпус и разместить в нём исследовательские лаборатории мирового уровня, профильное министерство поддержало этот проект. Конкурс на создание собственного технологического центра университет объявил летом 2019 года. Деньги на строительство выделило Министерство науки и высшего образования России.
— За счёт модернизации здание увеличит этажность — с двух до пяти этажей, в результате вырастет и площадь — с 2600 до 4000 квадратных метров. Введение новых площадей позволит существенно разгрузить задействованные в настоящее время лаборатории и научные центры и иметь задел для дальнейшего развития научно-технологической деятельности университета. Сейчас некоторые лаборатории работают в малоприспособленных помещениях, в которых нельзя разместить современное исследовательское оборудование, — пояснили в НГТУ.
В реконструированном здании разместятся современный вычислительный центр, лаборатория квантовой криогенной электроники, лаборатории Института силовой электроники НГТУ, лаборатория реставрации раритетных самолётов, центр прототипирования, научно-образовательный центр «Нанотехнологии» и центр коллективного пользования.
— Собственный технологический центр позволит нам построить настоящий предпринимательский вуз, где научные коллективы смогут создавать опытные образцы своих разработок, смогут выполнять заказы коммерческих компаний, реализуя концепцию интеграции науки и бизнеса, — цитируют в пресс-службе НГТУ ректора вуза Анатолия Батаева.
В университете уточнили, что ориентировочная стоимость реконструкции корпуса с учётом дополнительных площадей — около 230 миллионов рублей. При этом федеральному бюджету не придётся тратиться на оборудование для технологического центра — его купят за счёт грантов и собственных денег вуза. Часть оборудования в НГТУ уже есть.
— По условиям конкурса, строительство должно быть завершено до конца октября 2020 года, — добавили в пресс-службе вуза.
Также на днях в НГТУ начали ремонтировать главный корпус — его фасады планируют обновить к Молодёжному чемпионату мира 2023 года.