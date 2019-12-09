В НГТУ начали перестраивать старый корпус: в нём станет пять этажей вместо двух

— Здание собственного технологического центра НГТУ НЭТИ будет расположено на территории университета по адресу проспект Маркса, 20, корпус 5А. Центр будет создан в результате реконструкции неиспользуемого здания, которое было построено в 1985 году для вычислительного центра университета, — рассказали в пресс-службе Новосибирского государственного университета.

Также в НГТУ пояснили, что «в связи с интенсивным развитием вычислительной техники установленная в корпусе ЭВМ советского производства морально устарела и была ликвидирована». После этого здание было перепрофилировано для выполнения опытно-конструкторских работ, но со временем перестало отвечать современным требованиям и сейчас нуждается в реконструкции.



Руководство вуза предложило модернизировать корпус и разместить в нём исследовательские лаборатории мирового уровня, профильное министерство поддержало этот проект. Конкурс на создание собственного технологического центра университет объявил летом 2019 года. Деньги на строительство выделило Министерство науки и высшего образования России.



— За счёт модернизации здание увеличит этажность — с двух до пяти этажей, в результате вырастет и площадь — с 2600 до 4000 квадратных метров. Введение новых площадей позволит существенно разгрузить задействованные в настоящее время лаборатории и научные центры и иметь задел для дальнейшего развития научно-технологической деятельности университета. Сейчас некоторые лаборатории работают в малоприспособленных помещениях, в которых нельзя разместить современное исследовательское оборудование, — пояснили в НГТУ.