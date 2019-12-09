Новосибирские синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни: нас ждут гололедица и туманы

В области и городе будут идти небольшие снегопады

— 10 декабря по области местами небольшой снег, днём с мокрым снегом, местами гололёдные и изморозевые явления, туманы. На дорогах гололедица. Ветер западный 3–8 метра в секунду. Температура ночью –2...–7 градусов при прояснениях до –13 градусов, днём 0...–5 градусов. В Новосибирске облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах гололедица. Ночью и утром туман. Температура ночью -2...-4 градусов, в пригороде до –7 градусов, днём –1...–3 градуса, — рассказала корреспонденту НГС синоптик первой категории Новосибирского гидрометцентра Маргарита Колодо.

Синоптики дали прогноз на ближайшие дни — в Новосибирске и области ожидаются небольшие снегопады, туманы и гололедица.

В среду, 11 декабря, погода практически не изменится.

— Ветер юго-западный 4–9 метра в секунду, по области до 14 метра в секунду. Температура по области ночью –4...–9 градусов, местами до –14 градусов, днём –3...–8 градусов. В Новосибирске ночью –5...–7 градусов, днём –3...–5 градусов, — добавила Маргарита Колодо.

12 декабря ожидается переменная облачность, ночью небольшой снег, днём преимущественно без осадков. Температура по области ночью –5...–10 градусов, местами до –16 градусов, днём –3...–8 градусов, местами до –13 градусов. В Новосибирске ночью –6...–8 градусов, в пригороде до –13 градусов, днём –5...–7 градусов.

Декабрь продолжает удивлять новосибирцев не только плюсовыми температурами, но и снегом. НГС в режиме онлайн-трансляции показывает, какие дворы и улицы окончательно замело снегом, а какие, наоборот, отметились чистыми дорожками и площадками.