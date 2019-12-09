Звёзды и молитвы: что не так с фильмом «Ржев»

Создатели «Ржева» пообещали нам честную и жёсткую военную драму. Получилось не так чтобы очень Фото: скриншот официального трейлера фильма «Ржев»

5 декабря на экраны вышел новый российский блокбастер — «Ржев». Это фильм с миллиардным бюджетом, снимавшийся на месте изображённых в нём событий предыдущей зимой. Отечественные высокобюджетные фильмы последних лет бывают двух типов: одни рассказывают о советских достижениях в спорте, другие — о советской победе в одной отдельно взятой войне. Вот и «Ржев» не стал исключением из этого немного прискорбного правила. Стоит ли смотреть этот фильм и получилось ли у его создателей «рассказать беспощадную правду» об одной из самых кровавых битв XX века? Чтобы поскорее получить ответ на эти вопросы, корреспондент NGS55.RU Николай Эйхвальд сходил на премьеру.



Первые впечатления О фильме заранее было известно, что это экранизация повести писателя-фронтовика. Ржевский выступ, зима 1942–1943 годов, рота красноармейцев занимает с боем деревню Овсянниково и теперь должна удержать её любой ценой. Трейлер фильма обещал эффектные боевые сцены: автоматы стреляют, гранаты взрываются, герои идут в атаку, убивают врагов в окопах с помощью штыков, прикладов и сапёрных лопаток. В аннотациях заранее предупреждали о единстве времени и действия: в сценарии события ровно одного дня и, например, женщин в фильме нет.



Батальные сцены в фильме хороши. Проблема в том, что одних этих сцен недостаточно Фото: скриншот официального трейлера фильма «Ржев»

С боевых сцен картина и началась. Рота берёт деревню штурмом под ураганным огнём противника, и к этой части фильма нет никаких претензий. Рота берёт деревню хорошо, убедительно, по последнему слову кинематографического искусства, и возникающие в паре мест ассоциации с высадкой десанта в «Спасти рядового Райана» — это, скорее, спонтанный комплимент создателям фильма. У нас освоили-таки техническую сторону дела. Стрельба, взрывы, то, как люди падают в кадре, встают, входят в кадр и выходят из него, — это в полном порядке. А когда камера показывает сверху, как поредевшая рота врывается в Овсянниково, — это, пожалуй, несколько секунд по-настоящему хорошего кино, которое не стыдно показывать на международных фестивалях.



Проблема в том, что на нескольких секундах качественный фильм не построить. На нескольких минутах тоже, и даже минутах на 15 сделать это не получится (примерно столько времени продолжается в «Ржеве» взятие деревни). А дальше начинают сбываться неприятные предположения. В трейлере нам показали только бой — но ведь сюжет не может сводиться к одному бою. И когда стрельба закончилась, на экране началось нечто такое, на что стыдно смотреть.

«Беспощадная правда», — говорили они

В числе врагов главных героев, по устоявшейся в военном кино традиции, есть начальство. Вернее, командование Фото: скриншот официального трейлера фильма «Ржев»

Сценарии — это самое слабое место современного российского кино. Мы гордимся великой русской литературой, но даже в рамках дорогого кинопродукта часто получаем убогие диалоги и в целом никчёмный сюжет. Планка для «Ржева» в этом смысле изначально оказалась очень высокой. Например, на сайте vesti.ru мы читаем: «Сюжет этой масштабной, реалистической драмы основан на исторически достоверных событиях 1942–1943 годов и посвящен подвигу советских солдат подо Ржевом. Впервые беспощадная правда о Ржеве будет рассказана языком современного кино». А дальше — «это кино жёсткое, драматичное и неоднозначное», «предельно честный, правдивый фильм о войне».



Значит, жёстко, бескомпромиссно и впервые правдиво? Хорошо. Как же это выглядит для зрителя? Рота входит в Овсянниково, а потом старший лейтенант много раз просит подкрепления у командования и получает отказ; политрук по имени Ефим Борисович, юнец в очках с круглыми стёклами, борется со своими страхами и агитирует окружающих; один солдат оказывается матёрым уголовником, а другой — преподавателем философии, переквалифицировавшимся в колхозные счетоводы. Немного ностальгии на тему довоенной Москвы, чуть-чуть рассуждений на тему «бей своих, чтобы чужие боялись». И — залётный особист, который роет под собой землю и хочет расстрелять одного солдата за вражескую листовку, припрятанную «на раскур».

Всё это вторично, ожидаемо и довольно скучно. Автор сценария знаком с постперестроечным военным кино? Отлично, но ведь зритель тоже это всё видел, а на «Ржев» пришёл, заметив в анонсе слово «впервые» и веря в лучшее.

Кстати, появление особиста вносит полную ясность. Актёр играет настолько плохо, а сюжетная линия настолько стандартна, что смотреть на экран становится по-настоящему стыдно. Интересно, но и другие актёры, неплохо себя показавшие в первых сценах, в этот момент сбиваются и начинают выдавать явную халтуру. Искусство не обманешь, верно?



О «неоднозначности»

Ночная атака в фильме начинается под музыку, напоминающую саундтреки Эннио Морриконе к вестернам 60-х годов Фото: скриншот официального трейлера фильма «Ржев»

С идейной точки зрения оценивать фильм чуть сложнее, чем с точки зрения качества. Определённые вещи «вбрасываются» в сюжет на минуту, чтобы тут же повести зрителя дальше. Такое чувство, что авторы фильма решили учесть все спорные моменты, связанные с войной, при этом не заявляя свою позицию (чтобы никого не расстроить, наверное).

«Трупами забросали»? Пожалуйста, пара персонажей произносит об этом по фразе, а подполковник долго оправдывается перед подчинённым, почему не шлёт подкрепление в Овсянниково. Спойлер: у него есть на это причины.

«Не бывает атеистов в окопе под огнём»? Один солдат в начале фильма молится перед атакой, сжимая в руке автомат, а позже часть действия происходит на развалинах церкви, с фреской на обломке стены. Нарисованный святой словно вместе с красноармейцами наблюдает за тем, что происходит внизу, у входа в подвал.

«Полтора миллиона предателей»? Чуть-чуть затронута и эта тема. Солдат с неслучайной фамилией Власюк, попав ненароком в плен, говорит, что он перебежал специально, и даже чуть было не соглашается пристрелить особиста (правда, за этим следует крутой поворот).



Террор 37-го года? Похоже, преподаватель философии именно из-за этой угрозы «перековался» в колхозные счетоводы — но и об этом не говорится явно, а персонажу такой дауншифтинг ставят в вину.

Заградотряды и штрафбаты? Да, есть в фильме радикально настроенный особист, но он удивительным образом «перевоспитывается» ближе к финалу.

Красная звёздочка стала важным персонажем одного эпизода Фото: скриншот официального трейлера фильма «Ржев»

Для тех же, кто до сих пор верит в руководящую роль партии, есть эпизод со звёздочкой. У одного рядового перед атакой на деревню звезда оторвалась с шапки, и он зажал её в кулаке. Ждёт сигнала — и мы видим сжатый кулак. Бежит на врага — кулак сжат. Падает, получив пулю в голову, — и кулак разжимается, а звезда на ладони превращается в букву «ж» в названии фильма.

Такая подача спорных тем помогает сгладить углы, избежать критики со стороны радикалов. А ещё она делает бессмысленной формулировки типа «беспощадная правда». Ни о «беспощадности», ни хоть о какой-то смелости художественного высказывания здесь нет и речи. Перед нами просто очередной фильм о войне, авторы которого старались быть осторожными (более суровый критик, пожалуй, скажет, что это похоже трусость).



Так идти на фильм или нет?

Немецкий самолёт в фильме пролетает над разрушенной церковью. Видимо, здесь есть глубокий символизм Фото: скриншот официального трейлера фильма «Ржев»

Тут всё зависит от целеполагания. Если нужно посмотреть на то, как в современном кино получаются батальные сцены, однозначно сходить. А вот если нужно посмотреть качественный фильм, «Ржев» — это, пожалуй, не тот вариант. Есть «Горячий снег», есть «Батальоны просят огня». Наконец, просто посмотрите ещё раз «Иваново детство» Андрея Тарковского: это лучшее, что было снято о войне на русском языке. Ничего столь же выдающегося на эту тему, возможно, уже не будет.

И ещё одно. Перед финальными титрами на экране появляется сообщение о роли Ржевской битвы в войне. Говорится вот что: «Бои под Ржевом имели важное стратегического значение». Такие мелочи всегда и выдают непрофессионализм: в бюджете фильма, по-видимому, не нашлось немного денег на корректора.

Как вам «Ржев»?