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В НГУ объяснили, почему матери погибшего студента не сообщили о его смерти

Женщина сутки не знала о трагедии и прочитала о гибели сына в новостях

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По словам матери погибшего, ей никто не сообщил о трагедии — о смерти сына она узнала из новостей

По словам матери погибшего, ей никто не сообщил о трагедии — о смерти сына она узнала из новостей

В НГУ проведут служебную проверку, чтобы выяснить, почему никто вовремя не сообщил матери погибшего студента о трагедии. Второкурсник выбросился из окна общежития ещё в субботу, 7 декабря, поздно вечером — но его мама узнала об этом только вчера ночью. Она прочитала о трагедии в новостях.

В НГУ объяснили, почему вовремя не проинформировали родственников погибшего.

— Руководство Института медицины и психологии В. Зельмана действительно оперативно не связалось с мамой погибшего, хотя о трагедии узнало в тот же день. Причиной послужил человеческий фактор: пока руководство Института выясняло все подробности случившейся трагедии, новость успела появиться в местных СМИ. По факту несвоевременного информирования родителей о случившейся трагедии будет проведена служебная проверка, — ответили на официальный запрос корреспондента НГС в НГУ.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области также прокомментировали ситуацию.

— В настоящее время по данному факту проводится проверка, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Друзья погибшего рассказали вчера корреспонденту НГС, что случившееся стало для всех неожиданностью.

Трагедия произошла вечером в субботу, 7 декабря. Студента нашли под окнами общежития НГУ на улице Пирогова в Советском районе. Спасти его не удалось.

Мы пообщались с психологом и узнали 6 признаков, по которым можно понять, что подросток находится в депрессии и склонен к суициду. А также разобрали 7 опасных ситуаций и выяснили, почему в таком возрасте дети часто замыкаются в себе, нервно реагируют на замечания и хамят.

Если у вас есть важная информация о трагедии на Пирогова, то свяжитесь с редакцией НГС по электронной почте news@ngs.ru, по телефону +7 923 157–00–00 или через WhatsApp, Telegram или Viber, которые привязаны к этому же номеру.

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НГУСоветский районвыпал из окна
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