В НГУ объяснили, почему матери погибшего студента не сообщили о его смерти

По словам матери погибшего, ей никто не сообщил о трагедии — о смерти сына она узнала из новостей

В НГУ проведут служебную проверку, чтобы выяснить, почему никто вовремя не сообщил матери погибшего студента о трагедии. Второкурсник выбросился из окна общежития ещё в субботу, 7 декабря, поздно вечером — но его мама узнала об этом только вчера ночью. Она прочитала о трагедии в новостях.



В НГУ объяснили, почему вовремя не проинформировали родственников погибшего.

— Руководство Института медицины и психологии В. Зельмана действительно оперативно не связалось с мамой погибшего, хотя о трагедии узнало в тот же день. Причиной послужил человеческий фактор: пока руководство Института выясняло все подробности случившейся трагедии, новость успела появиться в местных СМИ. По факту несвоевременного информирования родителей о случившейся трагедии будет проведена служебная проверка, — ответили на официальный запрос корреспондента НГС в НГУ.