В НГУ объяснили, почему матери погибшего студента не сообщили о его смерти

В НГУ проведут служебную проверку, чтобы выяснить, почему никто вовремя не сообщил матери погибшего студента о трагедии. Второкурсник выбросился из окна общежития ещё в субботу, 7 декабря, поздно вечером — но его мама узнала об этом только вчера ночью. Она прочитала о трагедии в новостях.
В НГУ объяснили, почему вовремя не проинформировали родственников погибшего.
— Руководство Института медицины и психологии В. Зельмана действительно оперативно не связалось с мамой погибшего, хотя о трагедии узнало в тот же день. Причиной послужил человеческий фактор: пока руководство Института выясняло все подробности случившейся трагедии, новость успела появиться в местных СМИ. По факту несвоевременного информирования родителей о случившейся трагедии будет проведена служебная проверка, — ответили на официальный запрос корреспондента НГС в НГУ.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области также прокомментировали ситуацию.
— В настоящее время по данному факту проводится проверка, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Друзья погибшего рассказали вчера корреспонденту НГС, что случившееся стало для всех неожиданностью.
Трагедия произошла вечером в субботу, 7 декабря. Студента нашли под окнами общежития НГУ на улице Пирогова в Советском районе. Спасти его не удалось.
Мы пообщались с психологом и узнали 6 признаков, по которым можно понять, что подросток находится в депрессии и склонен к суициду. А также разобрали 7 опасных ситуаций и выяснили, почему в таком возрасте дети часто замыкаются в себе, нервно реагируют на замечания и хамят.
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