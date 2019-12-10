«Прекращайте выдавать ипотеку. Она себя исчерпала»: риелтор — о том, что мы перестали копить

Львиная доля покупателей жилой недвижимости — именно ипотечники Фото: Артур Салимов

Владелица агентства недвижимости Камила Фазлыева считает, что объемы выдачи ипотечных кредитов давно пора сокращать. В противном случае это грозит большими проблемами не только для отдельно взятых людей, но и для всей экономики в целом. Вот это мнение: Ипотека — это деньги, которых нет. Я в недвижимости 15 лет. Пришла в ипотеку на заре её массового развития. Помню толстые папки справок «Дело» на заёмщиков, одновременное одобрение клиента с объектом и появление, о счастье, ипотеки на первичном рынке жилья.

Моя первая мысль (и, пожалуй, главная мысль об ипотеке): ипотека — это деньги, которых нет. Собственно, до этого времени люди покупали в кооперативах, накапливали, обменивали, ну жили поколениями благополучно без этого прекрасного, сегодня незаменимого инструмента. Когда мой первый радостный клиент с порога прокричал: «Я мечтаю взять эту ипотеку», я была в ступоре. Даже не только из-за «15 лет предстоящей кабалы», сколько от всеобщего непонимания, как губительно для экономики выдавать такие кредиты простым людям (не предпринимателям, которые могут деньги приумножить, оценив риски и затраты), а работнику с окладом далёким от стоимости квартиры. Но цены в тот момент ещё позволяли накопить. 600 тысяч за однушку в Уфе. Массовая выдача ипотеки вызвала рост цен. Рост цен, рост денежной массы.... Первый кризис не заставил себя ждать в 2008 году. Квартиры не стоят тех денег, за которые их продают. Даже близко. Ещё ближе, загляните в 2004 год. Население страны не выросло в столько раз, чтобы нам стало негде жить.

Вы дали всем ипотеку. Люди разучились накапливать и стали ещё более зависимы от государства и работодателя. Нам выдают как благую весть ежегодный рост ипотеки. Вот тогда, полтора десятка лет назад, мир недвижимости и встал с ног на голову, и пошли обманутые дольщики и все последующие проблемы первичного рынка. Основа которых деньги, которых нет. Что делать? Прекращайте выдавать ипотеку. Она себя исчерпала. Да, этого не вынесут застройщики, чьи стройки зависят сугубо от продаж. Но это и ненормально, перекладывать свои риски и проблемы на покупателей. Пусть уходят. Лучше их уход, чем постепенный уход закредитованного населения в нищету. Для такого уровня обеспеченности населения жилья достаточно. Не повторяйте мантру про то, что строительная сфера поддерживает другие сферы. Да. Это так. Но не на несуществующих ипотечных деньгах. Пусть строят те, у кого они есть, либо те, кто сможет обслуживать кредит... Продавайте готовое жилье. Учите людей накапливать. Возрождайте это умение нашего человека.

Поставьте во главу угла человека, а не объёмы выдач и продаж.

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