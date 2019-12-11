О счастье и несчастье: колонка о том, почему не стоит жалеть детей из интернатов

Детский психоневрологический дом-интернат находится в селе Успенка под Тюменью Фото: Артём Ткачук

«Чтобы поверить в добро, надо начать делать его» — такие слова Льва Толстого вспоминает Артём Ткачук, заместитель руководителя тюменского отделения Всероссийского общества автомобилистов, после возвращения из Успенского детского психоневрологического дома-интерната. 27 ноября он побывал на спектакле, который организовали дети из интерната. Выступление ребят заставило Артема задуматься о счастье и о том, что порой оно проявляется в довольно простых вещах — возможности выступить на сцене. Почему его так тронуло это и почему он считает, что не всегда детей из интерната нужно жалеть, читайте в его колонке.

Начну, пожалуй, издалека. Больше 15 лет назад довелось мне с ансамблем народных инструментов «Светозар» давать шефский концерт для детей из Успенского детского психоневрологического дома-интерната. Опуская детали, вспомню два момента, которые не могу забыть.

Успенский детский дом-интернат является медико-социальным учреждением, предназначенным для постоянного проживания детей с аномалиями умственного развития, нуждающихся в уходе, бытовом и медицинском обслуживании, а также социально-трудовой реабилитации.

Пока мы выгружались из автобуса, вся местная детвора высыпалась на улицу. Ребята окружили нас, стали громко здороваться и наблюдать за тем, как ошарашенные музыканты выносят инструменты. Почему ошарашенные? Поставьте себя на наше место: вокруг толпа детей, у которых самые страшные диагнозы и синдромы (по мнению любого родителя). Мы таскаем инструменты и замечаем, что круг ребятишек начинает сужаться. В итоге они приблизились к нам настолько, что могли прикоснуться. Что, собственно, они и делали. Интернатовцам было интересно не только поглазеть на приезжих артистов, но и потрогать нас. Сначала я испугался необычных детей. Делал вид, что не замечаю их касаний, их повышенного интереса. Потом привык и даже стал отвечать на их приветствия.

Когда инструменты были расставлены, девушки пошли переодеваться, а я вышел во двор, где меня уже ждали необычные поклонники. Я присел на лавочку, и меня облепила толпа деток. Одни обнимались, другие поглаживали по спине, третьи норовили присесть на колени… Дети постоянно кричали: «Здравствуйте!» Было видно, что их учили вежливости и здороваться с людьми. Начало концерта. В просторном актовом зале мы в народных костюмах расселись по местам. Первая композиция «Тико-тико» — соло для ксилофона с ансамблем. Ксилофон я установил на самом краю маленькой сцены. Только занес палочки, чтобы издать вступительное глиссандо, раздался крик: «Погодите! Еще не все!»

Спектакль поставили около 40 детей. Молодые актеры тронули сердца всех взрослых гостей Фото: Артём Ткачук

Двери распахнулись, и в зал ввезли колясочников. Их разместили прямо возле сцены, в двух метрах от ксилофона. Я смотрел на них сверху и чувствовал, как растет невидимый комок в горле… Это был самый сложный концерт за всю историю выступлений. 27 ноября 2019 года я снова оказался в этом же доме-интернате. Только в качестве гостя — представителя Всероссийского общества автомобилистов. Общество было у них впервые, чтобы познакомиться и узнать, чем может помочь интернату.

После презентации директор учреждения предложила посмотреть спектакль «Алиса в Стране чудес», в котором все роли исполняли дети — воспитанники психоневрологического интерната. Спектакль был невероятным, красочным, профессиональным, трогательным! Дети, несмотря на недуг, играли замечательно. Как настоящие актеры, вжились в роль. Передали атмосферу сказки и стиля Льюиса Кэрролла. Всех поразила работа детей и работа с детьми. С необычными детьми. Не дадут соврать те, кто видел этот шедевр.

После концерта овации получили не только дети, но и сотрудники интерната, которые помогают юным артистам Фото: Артём Ткачук

Я вспомнил себя на этой сцене, и прорвало. Слезы катятся — не остановишь. Стараюсь, незаметно от соседей, скрыть проявление сентиментализма, а они... тоже сидят и утирают слезы... Всю дорогу домой я пытался понять причину своего сентиментального всплеска. Возраст? Рановато. Тонкая душевная организация? Ха! Это вообще не про меня. Жалость к несчастным детям? Они счастливы! Живут дружно, сыты, одеты, окружены заботой и даже играют в спектаклях. Может быть, мне стало жалко тех детей, у которых подобного счастья нет? Низкий поклон работникам интернатов! От всех нас низкий поклон!

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