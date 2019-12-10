Девушка из Новосибирска 5 раз оплатила билет из Сеула, но не получила его из-за ошибки на сайте S7

По словам туристки, в разделе покупки билетов на сайте S7 не было никаких предупреждений, что она не может оплатить билет милями Фото: Александр Ощепков

Путешественница из Новосибирска из-за ошибки на сайте авиакомпании S7 Airlines пять раз оплатила билет из Сеула, но так и не купила его. Вечером 2 декабря Екатерина Унгур хотела оплатить билет Сеул — Новосибирск милями в мобильном приложении, она планировала вылететь на следующий день. — Мне нужно было купить билет на следующий день, 3 декабря. Я увидела возможность, что можно оплатить милями. В мобильном приложении я заполнила все поля, перешла к оплате, заполнила данные карты, увидела расчёт, сколько спишут миль и какую денежную сумму снимут, приступила к оформлению билета, но здесь всё оборвалось. Сайт выдал ошибку, что-то пошло не так. «Попробуйте ещё раз или обратитесь в поддержку» — примерно так было написано, — рассказала корреспонденту НГС туристка.

Екатерина решила, что сбой мог произойти из-за проблем с интернетом или приложением, и попробовала купить билет на сайте, уже в браузере мобильного телефона. Девушка 5 раз пыталась расплатиться с двух карт. До этого Екатерина никогда не сталкивалась с подобными проблемами: она опытная путешественница, ведёт блог на YouTube «Тюлень travel», за последние годы посетила более 50 стран — она не предполагала, что может произойти такой сбой в системе. По её словам, после первых попыток деньги с карт списали не сразу, а примерно через полчаса, поэтому она не сразу заметила, что операция прошла, и продолжала попытки. После 5 попыток купить билет у неё списали около 20 тысяч рублей, но билет так и не появился. — Захожу в мобильное приложение банка. У меня списаны деньги. Захожу в почту и в личный кабинет S7 — билетов нет, мили не списаны, никакой информации нет. Попробовала с другой карты. С поддержкой S7 переписывалась примерно полтора часа. Выглядело это так: «Ребята, у меня снялись деньги, билета нет». Через пять минут мне отвечают, что «денег не видим, это списал банк». В поддержке банка проверяют, что деньги ушли в S7. Кидаю скриншот переписки с банком. Молчание. Спрашиваю: «Ребят, вы здесь?». Возвращается новый оператор. Он не видит предыдущую переписку, все вопросы заново. В итоге мне говорят, что за 24 часа [до вылета] я не могу купить билет за мили. Ни на одном из шагов сайт не предупредил. Система устроена так, что сперва списываются деньги, а потом проверяется возможность списания миль, — рассказывает Екатерина Унгур.