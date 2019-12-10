«Сразу мысли появляются, что ты в жизни не успел»: спортсмен — о том, как у него нашли рак

Александр Казанцев — бегун и директор школы I Love SuperSport Фото: Александр Казанцев / facebook.com

Александр Казанцев — спортсмен-бегун. Не так давно после лекции врача-марафонца он решил, что надо бережнее относиться к своему здоровью и чаще обследоваться. Как оказалось, это было верное решение. Врачи нашли у него рак, но на ранней стадии. В колонке Александр делится своим опытом и призывает всех не забывать о профилактике. У человека начинается новая жизнь, когда он узнает, что у него рак.

А началось всё год назад, с выступления Александра Гальперина (врач, марафонец, директор больницы), за что я ему безумно благодарен. Александр за одну лекцию рассказал, как важно заботиться о своем здоровье и что многие болезни можно выявить на стадии скрининга (диагностика).

Первое место по смертности — сердечно-сосудистая система (инфаркт, инсульт). Второе место — рак (у мужчин и женщин разная специфика). И если с «первой категорией» достаточно вести активный образ жизни (бег, плавание и т. п.), то по «второй категории» необходим постоянный профилактический скрининг. Со спортом у меня порядок, поэтому я решил сделать общий скрининг на исключение раковых новообразований в организме. Причем по сроку скрининга мне можно было еще пару лет подождать, но я решил не затягивать. Нашел лучших врачей, все сделал, как Александр Гальперин сказал, — и тут находят два новообразования, отправляют на исследование. По первому все хорошо, а по результату второго меня просит приехать заведующий хирургического отделения к себе на прием. Хорошо, что врачи в этом плане «бесчувственные», они тебе сразу говорят: «У вас обнаружен рак». Сразу как-то мысли появляются, что же ты в жизни не успел сделать, надо срочно туда-то слетать, это обязательно себе купить, этому сказать и т. п.

Спорт здесь психологически помогает, сразу беру себя в руки и спрашиваю, что делать. Врач говорит, что обратился я вовремя, эта форма рака долго развивается и это чудо (дословно), что его обнаружили на такой ранней стадии. И вот буквально неделю назад сделал контрольное исследование (обязательная процедура после удаления раковых клеток) и врач подтвердил, что все хорошо, можно жить дальше. Пришлось окунуться в атмосферу онкобольных, стоял в очереди к онкологу, и, поверьте, лица людей, которые были со мной в очереди, сильно отличаются от тех, кто стоит к терапевту, грустью прежде всего. Возвращаясь к «чуду», мне бы очень хотелось донести читателям этого поста, что никто не застрахован от того, чтоб заболеть, но в большинстве случаев виноваты сами люди — своим пофигизмом к здоровью. Человеку важнее купить хорошую машину, крутой телефон, взять ипотеку, разместить яркий пост, побухать с друзьями, открыть новый магазин, обучиться иностранному языку... Но все это перестает быть важным после слов доктора: «У вас обнаружен рак».

И если после моего поста таких «чудес» станет больше, люди начнут следить за своим здоровьем не менее трепетно, чем за своим автомобилем (ТО каждые 10–15 тысяч километров), значит, я написал это не зря.

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