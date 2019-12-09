Срочно сбить: мэрия предупредила новосибирцев и управляющие компании об опасных сосульках на крышах

Избавляться от сосулек попросили не только управляющие компании, но и городских жителей

— Жилищные организации должны обратить особое внимание на состояние крыш, принять все меры по предупреждению и выставлению ограждений в возможных местах схода снега и наледи с кровель, козырьков, балконов и других конструкций, а также усилить контроль за работой дворников и техники по очистке тротуарной части, отмосток жилых домов, — говорится в сообщении пресс-центра мэрии Новосибирска.

Установившаяся тёплая погода способствуют образованию наледи и сосулек — от них просят избавиться в срочном порядке.

Мэрия выпустила предупреждение для новосибирцев и местных управляющих компаний о погоде и опасных сосульках.

Горожане уже начали жаловаться на сосульки.



— Вот такая страсть висит с крыши, — написала в редакцию НГС одна из читательниц, приложив фотографию.



А вы заметили большие сосульки на крышах новосибирских зданий? Присылайте фото и видео в редакцию НГС через WhatsApp или Telegram по номеру 8 923 157–00–00 .



По данным единой дежурно-диспетчерской службы, в ближайшие три дня в Новосибирске сохранятся положительные температуры, а вместе с ними сильная гололедица, осадки в виде дождя и мокрого снега.



Накануне новосибирцы пережили самый тёплый день декабря — НГС посвятил этому фоторепортаж. О том, как положительные температуры усложнили жизнь пешеходам и автомобилистам, мы рассказывали в онлайн-трансляции.

