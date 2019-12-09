Полиция попросила откликнуться новосибирцев, которые взяли микрокредиты и остались без квартир

Полицейские попросили откликнуться новосибирцев, которые стали жертвами мошенничества при получении микрокредитов и потеряли свои квартиры.
В мошенничестве обвиняют Николая Шевченко, который представлял интересы организаций «Финансовое содействие бизнесу», «Финансовая платформа», «Финансовая группа развитие», «Единая инвестиционная платформа», «Финансовый консалтинг», сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
По версии следствия, он обманом отнимал квартиры у новосибирцев, которые приходили за микрокредитами.
— В период с 2014 по 2018 год граждане в целях получения займов обращались в микрокредитные организации, расположенные по адресу: Центральный район, ул. Чаплыгина, д. 93, ул.Ленина, д. 52, Октябрьская магистраль, д. 3; Октябрьский район, ул. Зыряновская, д. 63; Заельцовский район, ул. Красный проспект, дом 182. Во всех вышеперечисленных организациях они знакомились с Шевченко Николаем Викторовичем, который заверял их, что выдаст займ под залог недвижимости, — рассказали в областной полиции.
Но, по версии следствия, вместо того, чтобы заключить с клиентами договор займа под залог недвижимости, Шевченко обманывал клиентов и фактически подписывал с ними договоры купли-продажи квартир. После этого он сдавал документы в юстицию для регистрации сделки купли-продажи и выдавал клиентам деньги по договорам займа. Таким образом, после регистрации сделок к Николаю Шевченко переходили права на квартиры.
— Граждане, получившие займы, не подозревая о том, что уже не являются правообладателями объектов недвижимости, будучи убеждёнными, что объекты недвижимости переданы в качестве залога по договорам займов, выплачивали Шевченко Николаю Викторовичу денежные средства по договорам займов, — описали ситуацию в полиции.
После этого, как выяснили следователи, Николай Шевченко взыскивал с клиентов долги по договорам займов и выселял людей из квартир.
В пресс-службе областной полиции корреспонденту НГС не смогли уточнить, сколько людей таким образом лишились квартир и сейчас проходят по уголовному делу как потерпевшие. Всех, кто пострадал от действий Николая Шевченко, просят обратиться в Главное следственное управление ГУ МВД России по Новосибирской области по телефонам 232–71–17, 232–70–26 или 232–27–12.
В полиции добавили, что Николая Шевченко взяли под стражу. Ему предъявлено обвинение в «мошенничестве, повлекшем лишение прав граждан на жилые помещения» (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Ранее в Новосибирске состоялся суд над адвокатом Сергеем Пищуком, который пытался отнять квартиры и дома у пятерых человек из-за просрочки по договорам займа.