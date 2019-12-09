Полиция попросила откликнуться новосибирцев, которые взяли микрокредиты и остались без квартир

По версии следствия, он обманом отнимал квартиры у новосибирцев, которые приходили за микрокредитами.

— В период с 2014 по 2018 год граждане в целях получения займов обращались в микрокредитные организации, расположенные по адресу: Центральный район, ул. Чаплыгина, д. 93, ул.Ленина, д. 52, Октябрьская магистраль, д. 3; Октябрьский район, ул. Зыряновская, д. 63; Заельцовский район, ул. Красный проспект, дом 182. Во всех вышеперечисленных организациях они знакомились с Шевченко Николаем Викторовичем, который заверял их, что выдаст займ под залог недвижимости, — рассказали в областной полиции.



Но, по версии следствия, вместо того, чтобы заключить с клиентами договор займа под залог недвижимости, Шевченко обманывал клиентов и фактически подписывал с ними договоры купли-продажи квартир. После этого он сдавал документы в юстицию для регистрации сделки купли-продажи и выдавал клиентам деньги по договорам займа. Таким образом, после регистрации сделок к Николаю Шевченко переходили права на квартиры.



— Граждане, получившие займы, не подозревая о том, что уже не являются правообладателями объектов недвижимости, будучи убеждёнными, что объекты недвижимости переданы в качестве залога по договорам займов, выплачивали Шевченко Николаю Викторовичу денежные средства по договорам займов, — описали ситуацию в полиции.

