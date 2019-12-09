Медведев выделил 81,5 миллиона на реконструкцию здания для будущего театра Афанасьева

На реконструкцию здания бывшего кинотеатра «Пионер», расположенного по улице Максима Горького, 52, под помещение театра Афанасьева из федерального бюджета выделено почти 81,5 миллиона рублей.

Распоряжение об этом на сайте Правительства РФ от 5 декабря появилось в минувшую субботу — его подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Согласно распоряжению, эти деньги в рамках федерального проекта «Культурная среда» выделены на 2023 год.

— Это совместное решение, проведены переговоры о том, что есть федеральный бюджет, что он начинается с 2022–2023 года. Сейчас идут переговоры, чтобы эти средства перекинуть на 2021 год. И для того чтобы не ждать, было решено в том числе и губернатором Новосибирской области, что они выделяют дополнительное финансирование, для того чтобы мы уже в 2020 году начали реконструкцию театра Афанасьева, — прокомментировала в разговоре с корреспондентом НГС судьбу театра вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.