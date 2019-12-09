«Много неровностей, выбоин, трещин»: власти заказали ремонт участка трассы под Новосибирском

Весёлый НЕ молочник 9 дек 2019 в 12:16

Что делать то там будут конкретно ?? А то они в этом году уже от Ярково в сторону поворота на Боровое сделали 8 км дороги ...была дорога отличная , ровная. Отремонтировали , стала такая же хорошая ровная , ездил плевался на этот бардак и беспредел ! При чём дорогу отремонтировали ровно не доезжая примерно 300 метров до знака "Неровная дорога 1 км " и ограничение скорости . только вот на отремонтированном участке они сняли примерно 2 см асфальта переработали его и уложили снова , а там где на самом деле даже блин знаком отмечено что дорога плохая там видимо капитальный ремонт нужен...иными словами за те же деньги сделать смогли бы всего 1 км . А так отчитались , что в рамках национального проекта "Безопасные дороги" отремонтировали 8 км.... путинский бардак даже в нац проектах !