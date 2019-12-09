«Много неровностей, выбоин, трещин»: власти заказали ремонт участка трассы под Новосибирском

Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области объявило аукцион на проведение реконструкции трассы Новосибирск — Кочки — Павлодар на участке Новосибирск — Ярково в Новосибирском районе.
9 декабря на сайте госзакупок объявлен приём заявок — начальная цена контракта составляет 763 миллиона рублей.
По данным экспертизы, проведённой в 2018 году, протяжённость пути от Новосибирска до Ярково, который является автомобильной дорогой регионального значения, составляет 17,5 километра.
«Реконструкция дороги вызвана необходимостью приведения транспортно-эксплуатационного состояния дороги к уровню, обеспечивающему установленные требования к её потребительским свойствам. Реконструкция дороги является важным инвестиционным проектом области, включающим в себя обход с. Ярково, увеличение пропускной способности, способствование интенсификации производственных, торговых связей между соседними регионами Сибири, с Республикой Казахстан. Покрытие изношено, имеет много неровностей, выбоин, трещин», — значится в пояснительной записке в заключении экспертизы.
Согласно документации, срок выполнения работ подрядчиком — октябрь 2022 года со дня заключения контракта.
В ноябре мэрия Новосибирска рассказала НГС, как долго на Кедровой рядом с Родниками будут сужать проезжую часть. Однако тогда же на участке улицы Мясниковой за полтора месяца уложили новый асфальт и нанесли разметку. Также месяц назад НГС писал об объявлении аукциона на реконструкцию автомобильной дороги по дамбе Октябрьского моста и дороги от площади Лыщинского до пляжа «Наутилус».