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Мама покончившего с собой студента НГУ узнала о смерти из новостей — ни вуз, ни полиция ей не сообщили

О смерти своего ребёнка она узнала из материала НГС

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По словам матери погибшего, ей никто не сообщил о трагедии

По словам матери погибшего, ей никто не сообщил о трагедии

Мама студента-второкурсника из НГУ узнала о гибели сына только спустя сутки после трагедии — ни правоохранительные органы, ни руководство вуза не сообщили ей об этом вовремя. Женщина прочитала новость на сайте НГС и узнала сына по фотографии.

— На сайт зашла, я вижу своего сына. Мне почему информацию никто не позвонит не скажет. Как мне быть? Дети старшие где-то как-то вышли в интернете на эту статью, — спросила у корреспондента НГС мама погибшего студента.

В пресс-службе НГУ корреспонденту НГС не смогли оперативно прокомментировать ситуацию, поэтому был отправлен официальный запрос.

— Вообще мы официальный комментарий вам разослали по погибшему. Я не обещаю оперативно ответить, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе НГУ.

В университете погибшего студента охарактеризовали как успешного в учёбе студента, у которого не было проблем с занятиями. 

— Поступил с высокими баллами ЕГЭ, учился на бюджетной основе, проблем в учебе у него не было, как и долгов на протяжении всего обучения. Кроме того, он был очень активным и во внеучебной деятельности. Одногруппники характеризуют погибшего как дружелюбного, веселого и всегда готового прийти на помощь парня. Университет приносит соболезнования и готов оказать необходимую помощь семье, — говорится в официальном ответе.

В пресс-службе ГУ МВД пообещали прокомментировать ситуацию с неоповещением матери о гибели сына чуть позже, как и в пресс-службе Следственного комитета.

Друзья погибшего рассказали вчера корреспонденту НГС, что случившееся стало для всех неожиданностью.

Трагедия произошла вечером в субботу, 7 декабря. Студента нашли под окнами общежития НГУ на улице Пирогова в Советском районе. Спасти его не удалось.

Если у вас есть важная информация о трагедии на Пирогова, то свяжитесь с редакцией НГС по электронной почте news@ngs.ru, по телефону +7 923 157–00–00 или через WhatsApp, Telegram или Viber, которые привязаны к этому же номеру.

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