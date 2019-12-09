Седан врезался во внедорожник при развороте на улице Станционной

В Новосибирске сегодня ночью 9 декабря около 2:00 в Ленинском районе столкнулись Kia Rio и Toyota Highlander. В аварии пострадал один из водителей.
— Водитель 1972 года рождения на автомобиле Kia Rio следовал по улице Станционной со стороны улицы Бетонный переезд в сторону площади Энергетиков. Напротив дома 24/1 по улице Станционной, совершая разворот в обратном направлении, допустил столкновение с автомобилем Toyota Highlander, который следовал в попутном направлении, — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков
Водителю Kia Rio понадобилась медицинская помощь.
— Доставлен в больницу, у него травма брюшной стенки, — добавил Савченков.
Вчера вечером на Октябрьском мосту в Новосибирске автомобиль ВАЗ вылетел на встречную полосу и столкнулся с «Мерседесом». Людей зажало в автомобиле.