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Седан врезался во внедорожник при развороте на улице Станционной

Его водитель получил травму живота

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Водителю Kia Rio понадобилась медицинская помощь

Водителю Kia Rio понадобилась медицинская помощь

В Новосибирске сегодня ночью 9 декабря около 2:00 в Ленинском районе столкнулись Kia Rio и Toyota Highlander. В аварии пострадал один из водителей.

— Водитель 1972 года рождения на автомобиле Kia Rio следовал по улице Станционной со стороны улицы Бетонный переезд в сторону площади Энергетиков. Напротив дома 24/1 по улице Станционной, совершая разворот в обратном направлении, допустил столкновение с автомобилем Toyota Highlander, который следовал в попутном направлении, — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков

Водителю Kia Rio понадобилась медицинская помощь.

— Доставлен в больницу, у него травма брюшной стенки, — добавил Савченков.

Вчера вечером на Октябрьском мосту в Новосибирске автомобиль ВАЗ вылетел на встречную полосу и столкнулся с «Мерседесом». Людей зажало в автомобиле.

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ДТПДТП с пострадавшим
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