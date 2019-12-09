Плохо подготовились: в новосибирском автобусе выдают билеты со старой ценой за проезд

Билеты с указанием старой цены проезда выдавали сегодня утром в муниципальном автобусе на маршруте № 18 — фотографию в редакцию НГС прислала читательница.

На билете указана стоимость проезда в 22 рубля, хотя расценки повысились ещё накануне.

— Сегодня первый раз, когда еду в транспорте по новой стоимости — за 24 рубля в автобусе. Возникла такая же ситуация, как и в прошлый раз при повышении цен, билетики дают с указанием старой. Конечно, никто ругаться не собирается из-за этого, просто нужно, наверное, было как-то подготовиться, — рассказала корреспонденту НГС читательница.