9 декабря понедельник
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 3/10
usd 63.72
eur 70.76
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 3/10
usd 63.72
eur 70.76

Все новости

Все новости
Дороги и транспорт

Плохо подготовились: в новосибирском автобусе выдают билеты со старой ценой за проезд

Стоимость проезда повысилась с 22 до 24 рублей ещё в воскресенье

1 410
27 Обсудить

Поделиться

Билет со старой ценой жительнице Новосибирска выдали утром в понедельник, 9 декабря

Билет со старой ценой жительнице Новосибирска выдали утром в понедельник, 9 декабря

Билеты с указанием старой цены проезда выдавали сегодня утром в муниципальном автобусе на маршруте № 18 — фотографию в редакцию НГС прислала читательница.

На билете указана стоимость проезда в 22 рубля, хотя расценки повысились ещё накануне.

— Сегодня первый раз, когда еду в транспорте по новой стоимости — за 24 рубля в автобусе. Возникла такая же ситуация, как и в прошлый раз при повышении цен, билетики дают с указанием старой. Конечно, никто ругаться не собирается из-за этого, просто нужно, наверное, было как-то подготовиться, — рассказала корреспонденту НГС читательница.

Корреспондент НГС направил запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию. Там сообщили, что прояснят ситуацию в течение дня.

В день повышения цен на проезд, 8 декабря, жители Новосибирска вышли на митинг. В конце ноября эксперты объяснили истинные причины повышения стоимости проезда. С 15 декабря в новосибирских маршрутках № 5 и № 364 также повысятся цены на проезд.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 1
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 3
  • ПЕЧАЛЬ 1

Поделиться

Поделиться

рост тарифовповышение цены на проездобщественный транспорт
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (27)