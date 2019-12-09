Новосибирец снял с высоты трюки и гонки по замёрзшему водохранилищу

В Новосибирске с 5 по 8 декабря на Обском море прошёл Кубок Сибири по сноукайтингу и зимнему виндсёрфингу. Фотограф НГС запечатлел 10 ярких фото с соревнований. Снял спортсменов и новосибирец Станислав Ражев, но уже с высоты.

— Заезжал на Обское море, где проводятся соревнования — Кубок Сибири по сноукайтингу и зимнему виндсерфингу. На сноубордах, лыжах, парусе катались участники. Красиво. Спортивно, — отметил Станислав Ражев.

