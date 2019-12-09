9 декабря понедельник
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 7/10
usd 63.72
eur 70.76
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 7/10
usd 63.72
eur 70.76

Все новости

Все новости
Спорт

Новосибирец снял с высоты трюки и гонки по замёрзшему водохранилищу

Больше сотни спортсменов сразились за звания чемпиона Сибири по сноукайтингу и зимнему виндсерфингу

202
Обсудить

Поделиться

В Новосибирске с 5 по 8 декабря на Обском море прошёл Кубок Сибири по сноукайтингу и зимнему виндсёрфингу. Фотограф НГС запечатлел 10 ярких фото с соревнований. Снял спортсменов и новосибирец Станислав Ражев, но уже с высоты.

— Заезжал на Обское море, где проводятся соревнования — Кубок Сибири по сноукайтингу и зимнему виндсерфингу. На сноубордах, лыжах, парусе катались участники. Красиво. Спортивно, — отметил Станислав Ражев.

Автор: Станислав Ражев

Обское море сковало льдом всего три недели назад — фотограф НГС снял, как замерзало водохранилище. В середине ноября в Новосибирске прошёл открытый чемпионат Новосибирской области по парусному спорту в классе буеров DN — соревнования выиграл спортсмен из Германии.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 1
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (0)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!