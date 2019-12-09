«Лежала на крыльце»: пожилая сибирячка погибла в пожаре под Новосибирском

Под Новосибирском в пожаре погибла пожилая сибирячка — частный дом вспыхнул сегодня, 9 декабря, ночью в Тогучинском районе.

— Сообщение поступило в 00:30. Пожар произошёл в селе Буготак Тогучинского района. Горел частный дом. Погибла хозяйка дома — пожилая женщина — ещё до прибытия бригад, — рассказали корреспонденту НГС в службе «112».

Очевидцы сообщили, что женщину нашли на крыльце горящего дома.

Это не единственный пожар с погибшими, который произошёл в эти выходные. В субботу, 7 декабря, в доме № 2 на улице Петропавловской в Ленинском районе Новосибирска загорелась квартира на третьем этаже. В пожаре погиб человек.