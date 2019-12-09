9 декабря понедельник
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 7/10
usd 63.72
eur 70.76
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 7/10
usd 63.72
eur 70.76

Все новости

Все новости
Происшествия

«Лежала на крыльце»: пожилая сибирячка погибла в пожаре под Новосибирском

Пенсионерка умерла до приезда пожарных и врачей

1 052
2 Обсудить

Поделиться

Очевидцы обнаружили женщину на крыльце горящего дома

Очевидцы обнаружили женщину на крыльце горящего дома

Под Новосибирском в пожаре погибла пожилая сибирячка — частный дом вспыхнул сегодня, 9 декабря, ночью в Тогучинском районе.

— Сообщение поступило в 00:30. Пожар произошёл в селе Буготак Тогучинского района. Горел частный дом. Погибла хозяйка дома — пожилая женщина — ещё до прибытия бригад, — рассказали корреспонденту НГС в службе «112».

Очевидцы сообщили, что женщину нашли на крыльце горящего дома.

Это не единственный пожар с погибшими, который произошёл в эти выходные. В субботу, 7 декабря, в доме № 2 на улице Петропавловской в Ленинском районе Новосибирска загорелась квартира на третьем этаже. В пожаре погиб человек.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 1
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 1

Поделиться

Поделиться

пожарпожар с погибшей
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (2)

Фото пользователя
9 дек 2019 в 08:20

Бруня! Буготак не под Новосибирском! Это далеко!

9 дек 2019 в 08:38

Под Новосибирском это в метро или в канализации, но никак не в Тогучине. Тогучин справа от Новосибирска.