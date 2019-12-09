Водитель седана сбил 13-летнюю девочку на пешеходном переходе

В Новосибирске водитель седана сбил 13-летнюю девочку. ДТП произошло вчера в Первомайском районе.

— В 15:18 на пешеходном переходе легковой автомобиль «Тойота-Виста» сбил девочку 13 лет. Травмы небольшие, но на всякий случай скорую вызвали, — рассказали корреспонденту НГС в службе «112».

Также вчера в Кировском районе пострадал 7-летний мальчик — его сбил во дворе водитель «Жигулей».

— ВАЗ-2115 наехал на мальчика примерно семи лет. Водитель сам отвёз ребёнка в больницу, — объяснили в службе «112».