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Водитель седана сбил 13-летнюю девочку на пешеходном переходе

Ребёнка увезли в больницу

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Под колёсами машин вчера оказались двое детей

Под колёсами машин вчера оказались двое детей

В Новосибирске водитель седана сбил 13-летнюю девочку. ДТП произошло вчера в Первомайском районе.

— В 15:18 на пешеходном переходе легковой автомобиль «Тойота-Виста» сбил девочку 13 лет. Травмы небольшие, но на всякий случай скорую вызвали, — рассказали корреспонденту НГС в службе «112».

Также вчера в Кировском районе пострадал 7-летний мальчик — его сбил во дворе водитель «Жигулей».

— ВАЗ-2115 наехал на мальчика примерно семи лет. Водитель сам отвёз ребёнка в больницу, — объяснили в службе «112».

Вчера вечером на Октябрьском мосту в Новосибирске автомобиль ВАЗ вылетел на встречную полосу и столкнулся с «Мерседесом». Людей зажало в автомобиле.

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ДТПДТП с детьмисбили ребёнка
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КОММЕНТАРИИ (2)

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9 дек 2019 в 07:52

Информативность фото зашкаливает)

ехидна нск
9 дек 2019 в 07:52

Простые камни и все, что можно бросать, поправят дорожную ситуацию в Новосибирске. ГИБДД - барахло, которое не стоит принимать во внимание.