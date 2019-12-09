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Происшествия

На Октябрьском мосту перевернулся ВАЗ — людей зажало в машине

Очевидцы сообщают о двух пострадавших

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Водитель и пассажир ВАЗа получили серьезные травмы

Водитель и пассажир ВАЗа получили серьезные травмы

Поздно вечером в воскресенье, 8 декабря, на Октябрьском мосту в Новосибирске автомобиль ВАЗ вылетел на встречную полосу и столкнулся с «Мерседесом». Водитель ВАЗа, сообщают в паблике службы эвакуации «АСТ-54», ехал в сторону левого берега, не справился с управлением и перевернулся, врезавшись в ограничительный барьер. После этого он врезался в «Мерседес», который ехал по левому ряду.

По словам очевидцев, в аварии пострадали два пассажира ВАЗа, которые оказались зажаты в автомобиле после столкновения. Их забрали в больницу в тяжёлом и критическом состоянии. Люди, которые находились во второй машине, а также водитель отечественного универсала, не пострадали.

 

В диспетчерской службы 112 корреспонденту НГС подтвердили, что им поступала информация о ДТП на Октябрьском мосту. 

Вы были очевидцем ДТП? Видеорегистратор вашего автомобиля снял момент столкновения? Вы знаете другие важные подробности о происшествии на мосту? Свяжитесь с редакцией НГС по электронной почте news@ngs.ru, по телефону +7 923 157–00–00 или через WhatsApp, Telegram или Viber, которые привязаны к этому же номеру.

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ДТПОктябрьский мост
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КОММЕНТАРИИ (6)

Толстый
9 дек 2019 в 01:27

смертники ездят на отечественном автохламе

Антон
9 дек 2019 в 01:18

Водитель ВАЗа не пострадал, а пассажиры пострадали. Вывод напрашивается, что один был пристегнут, а остальные нет.

Ехал мимо,видел
9 дек 2019 в 01:35

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