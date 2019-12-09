На Октябрьском мосту перевернулся ВАЗ — людей зажало в машине

Поздно вечером в воскресенье, 8 декабря, на Октябрьском мосту в Новосибирске автомобиль ВАЗ вылетел на встречную полосу и столкнулся с «Мерседесом». Водитель ВАЗа, сообщают в паблике службы эвакуации «АСТ-54», ехал в сторону левого берега, не справился с управлением и перевернулся, врезавшись в ограничительный барьер. После этого он врезался в «Мерседес», который ехал по левому ряду.

По словам очевидцев, в аварии пострадали два пассажира ВАЗа, которые оказались зажаты в автомобиле после столкновения. Их забрали в больницу в тяжёлом и критическом состоянии. Люди, которые находились во второй машине, а также водитель отечественного универсала, не пострадали.