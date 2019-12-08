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Страна и мир

Путин дал госнаграды шести медикам и начальнице отдела прокуратуры в Новосибирске

Указ опубликован на сайте правовой информации

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В списке наград было шесть новосибирцев

В списке наград было шесть новосибирцев

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении россиян государственными наградами — в список попали шесть медиков и начальница отдела прокуратуры Новосибирской области. 

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу «Медаль ордена за заслуги перед Отечеством» II степени присвоена фельдшеру-лаборанту Любови Добрыниной, старшей медсестре отделения Лилии Серебровой и медсестре Полине Шепелиной. Все они работают в Новосибирской областной клинической больнице.

Кроме того, ещё два медицинских работника этого учреждения получили почётные звания. Заведующая нефрологическим отделением Елена Галкина удостоилась звания «Заслуженный врач Российской Федерации», а главная медицинская сестра Татьяна Новицкая стала «Заслуженным работником здравоохранения Российской Федерации». Также это звание было присвоено главной медсестре Новосибирского клинического центра крови Ольге Козыревой.

Почётное звание «Заслуженный работник прокуратуры Российской Федерации» присвоено заместителю начальника уголовно-судебного управления — начальнику отдела прокуратуры Новосибирской области Ирине Алемасовой.

Ранее мы поговорили с новосибирскими врачами, которые получили государственные награды от Владимира Путина. Они рассказали о выборе пути и специализации, а также о мечтах и трудностях, которые им приходится преодолевать.

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указ президентаВладимир Путин
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КОММЕНТАРИИ (11)

Варвара
9 дек 2019 в 00:00

К этим наградам и премии прилагаются, мой брат в прошлом году как спасатель получил орден третьей степени, и денежную премию. Но ему вручали здесь, а не в Москве

Фото пользователя
8 дек 2019 в 23:59

Вот за прокуроршу прям рад, у них тяжёлая работа.

Фото пользователя
8 дек 2019 в 23:58

И как их вручать будут? Лично? Было бы круто увидеть наших земляков в Кремле