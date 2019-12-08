Путин дал госнаграды шести медикам и начальнице отдела прокуратуры в Новосибирске

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу «Медаль ордена за заслуги перед Отечеством» II степени присвоена фельдшеру-лаборанту Любови Добрыниной, старшей медсестре отделения Лилии Серебровой и медсестре Полине Шепелиной. Все они работают в Новосибирской областной клинической больнице.

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении россиян государственными наградами — в список попали шесть медиков и начальница отдела прокуратуры Новосибирской области.

Кроме того, ещё два медицинских работника этого учреждения получили почётные звания. Заведующая нефрологическим отделением Елена Галкина удостоилась звания «Заслуженный врач Российской Федерации», а главная медицинская сестра Татьяна Новицкая стала «Заслуженным работником здравоохранения Российской Федерации». Также это звание было присвоено главной медсестре Новосибирского клинического центра крови Ольге Козыревой.

Почётное звание «Заслуженный работник прокуратуры Российской Федерации» присвоено заместителю начальника уголовно-судебного управления — начальнику отдела прокуратуры Новосибирской области Ирине Алемасовой.

Ранее мы поговорили с новосибирскими врачами, которые получили государственные награды от Владимира Путина. Они рассказали о выборе пути и специализации, а также о мечтах и трудностях, которые им приходится преодолевать.