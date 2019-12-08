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Занесло по крышу: смотрим, как Шерегеш утонул в сугробах после аномальной метели

Водители ищут машины в сугробах, а самые бесстрашные едут кататься с гор

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Водителям пришлось выкапывать свои автомобили из огромных сугробов

Водителям пришлось выкапывать свои автомобили из огромных сугробов

В это воскресенье, 8 декабря, Шерегеш завалило снегом. Непогода доставила проблем не только лыжникам и сноубордистам, но и автолюбителям, чьи машины завязли в сугробах.

Ранее читатели сообщали в редакцию НГС, что из-за снегопада жители Новосибирска, приехавшие отдохнуть, несколько часов не могут выбраться из посёлка. Публикуем подборку самых снежных фотографий, которые люди опубликовали на своих страницах в социальных сетях.

А вот новосибирцы недавно пережили один из самых тёплых дней этого декабря. Снег растаял и превратился в кашу.

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Шерегешснегопад
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КОММЕНТАРИИ (32)

Гость
8 дек 2019 в 21:50

Да по барабану и на Шерегеш и на тех кого там занесло.Прогноз погоды читать нужно.

55666
8 дек 2019 в 21:53

предлагаю все-таки закрыть инстаграмм... реально везде он - тошнит уже

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8 дек 2019 в 21:56

Сначала мы должны накормить Москву, ее армию и флот, а потом, чем останется, бороться с природным катаклизмом.