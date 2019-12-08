Занесло по крышу: смотрим, как Шерегеш утонул в сугробах после аномальной метели

В это воскресенье, 8 декабря, Шерегеш завалило снегом. Непогода доставила проблем не только лыжникам и сноубордистам, но и автолюбителям, чьи машины завязли в сугробах.



Ранее читатели сообщали в редакцию НГС, что из-за снегопада жители Новосибирска, приехавшие отдохнуть, несколько часов не могут выбраться из посёлка. Публикуем подборку самых снежных фотографий, которые люди опубликовали на своих страницах в социальных сетях.