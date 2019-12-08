Новосибирцы пожаловались на шум от стройки нового ЛДС

В Новосибирске жители пожаловались на то, что не могут спать из-за строительства нового ЛДС. Работы идут круглосуточно и сопровождаются громким шумом, рабочие забивают сваи даже ночью, и это мешает жителям окрестных домов. Об этом в редакцию НГС сообщил читатель.

— Я не специалист, но, мне кажется, нельзя по ночам вбивать сваи. Это происходит уже не первую ночь. Забивают не всю ночь. Поработают — отдохнут, — рассказал читатель Дмитрий, который живёт в одном из домов ЖК «Панорама».

По его словам, громкие работы по ночам длятся около недели.