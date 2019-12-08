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Новосибирцы пожаловались на шум от стройки нового ЛДС

По их словам, строители забивают сваи в ночное время

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От строящегося здания ЛДС до ближайшего жилого дома 400 метров

От строящегося здания ЛДС до ближайшего жилого дома 400 метров

В Новосибирске жители пожаловались на то, что не могут спать из-за строительства нового ЛДС. Работы идут круглосуточно и сопровождаются громким шумом, рабочие забивают сваи даже ночью, и это мешает жителям окрестных домов. Об этом в редакцию НГС сообщил читатель.

— Я не специалист, но, мне кажется, нельзя по ночам вбивать сваи. Это происходит уже не первую ночь. Забивают не всю ночь. Поработают — отдохнут, — рассказал читатель Дмитрий, который живёт в одном из домов ЖК «Панорама».

По его словам, громкие работы по ночам длятся около недели.

На видеозаписи, снятой ночью 8 декабря в 01:30 из окон дома в ЖК «Панорама», со стройплощадки слышен громкий шум.

По словам читателя, сваи ночью вбивают уже около недели

Корреспондент НГС отравил запрос в мэрию с просьбой уточнить, почему громкие строительные работы ведутся в ночное время.

В конце ноября стало известно, что в Новосибирске закроют пляж «Наутилус»: на его месте на два года расположится стройплощадка для нового ЛДС. Тогда же НГС публиковал фоторепортаж с начала строительства станции метро «Спортивная».

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строительство ЛДСстанция метро «Спортивная»
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КОММЕНТАРИИ (75)

8 дек 2019 в 20:28

- Бабушка, вы возле стадиона живёте? - Да, да... Да, да,да... Да, да, да, да... Да,да!

8 дек 2019 в 20:41

а когда строили панораму его - было тихо ?

Фото пользователя
8 дек 2019 в 20:33

Работающий человек ночью спит, и никакой шум ему не мешает.
Только бездельники могут ночью дежурить у окна с телефоном.