Новосибирцы пожаловались на шум от стройки нового ЛДС

В Новосибирске жители пожаловались на то, что не могут спать из-за строительства нового ЛДС. Работы идут круглосуточно и сопровождаются громким шумом, рабочие забивают сваи даже ночью, и это мешает жителям окрестных домов. Об этом в редакцию НГС сообщил читатель.
— Я не специалист, но, мне кажется, нельзя по ночам вбивать сваи. Это происходит уже не первую ночь. Забивают не всю ночь. Поработают — отдохнут, — рассказал читатель Дмитрий, который живёт в одном из домов ЖК «Панорама».
По его словам, громкие работы по ночам длятся около недели.
На видеозаписи, снятой ночью 8 декабря в 01:30 из окон дома в ЖК «Панорама», со стройплощадки слышен громкий шум.
По словам читателя, сваи ночью вбивают уже около недели
Корреспондент НГС отравил запрос в мэрию с просьбой уточнить, почему громкие строительные работы ведутся в ночное время.
В конце ноября стало известно, что в Новосибирске закроют пляж «Наутилус»: на его месте на два года расположится стройплощадка для нового ЛДС. Тогда же НГС публиковал фоторепортаж с начала строительства станции метро «Спортивная».