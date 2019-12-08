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Развлечения

Сибирячка выиграла конкурс красоты в Малайзии

Девушка обошла соперниц из Франции, Китая, Южной Африки и Филиппин

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Алена Стрилецкая обошла соперниц из&nbsp;Франции, Китая, Южной Африки и Филиппин

Алена Стрилецкая обошла соперниц из Франции, Китая, Южной Африки и Филиппин

Жительница Новосибирска Алена Стрилецкая выиграла Международный конкурс красоты Miss Lumiere international world 2019. 

— С 1 по 8 декабря в Сингапуре и Малайзии прошел международный конкурс красоты для категории мисс. В течение 7 дней 24 девушки со всего мира проходили несколько этапов: фото и видеосессии в национальных костюмах, купальниках, коктейльных платьях, индивидуальное собеседование на английском языке, репетиции, благотворительный визит, участвовали в турах по Сингапуру и Малайзии, — рассказала корреспонденту НГС директор международных конкурсов Яна Соловьева.

Финальное шоу состоялось 7 декабря: танец с флагами стран, выход в национальных костюмах, вечерних платьях, купальниках и интеллектуальный конкурс

Финальное шоу состоялось 7 декабря: танец с флагами стран, выход в национальных костюмах, вечерних платьях, купальниках и интеллектуальный конкурс

Финальное шоу состоялось 7 декабря и включало в себя танец с флагами стран, выход в национальных костюмах, вечерних платьях, купальниках и интеллектуальный конкурс.

Алёна Стрилецкая часто участвует в конкурсах красоты, в прошлом году она стала «Мисс Новосибирск international 2018». В Малайзии ей удалось обойти соперниц из Франции, Китая, Южной Африки и Филиппин.

В начале недели в Новосибирске завершился конкурс «Мисс/Миссис Финанс» 2019 года — жюри выбрало самых красивых девушек, которые ворочают деньгами. Вечером 30 ноября во дворце молодёжи «Юность» в 24-й раз прошёл традиционный конкурс «Мисс НГУ». Победительницей стала студентка второго курса геолого-геофизического факультета Елизавета Ошорова

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конкурс красоты
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КОММЕНТАРИИ (6)

8 дек 2019 в 18:15

".танец с флагами стран, выход в национальных костюмах, вечерних платьях, купальниках и интеллектуальный конкурс...."..Последние два слова явно лишние на этом празднике жизни.

гость
8 дек 2019 в 18:23

Уже слегка подташнивает от новостей об очередной мисс "чего-нибудь". Смысл в чем? Посветиться на рынке невест? Чтоб подороже купили?

Липа
8 дек 2019 в 18:21

Зачем она это сделала, вопрос.