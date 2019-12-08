Сибирячка выиграла конкурс красоты в Малайзии

— С 1 по 8 декабря в Сингапуре и Малайзии прошел международный конкурс красоты для категории мисс. В течение 7 дней 24 девушки со всего мира проходили несколько этапов: фото и видеосессии в национальных костюмах, купальниках, коктейльных платьях, индивидуальное собеседование на английском языке, репетиции, благотворительный визит, участвовали в турах по Сингапуру и Малайзии, — рассказала корреспонденту НГС директор международных конкурсов Яна Соловьева.

Финальное шоу состоялось 7 декабря: танец с флагами стран, выход в национальных костюмах, вечерних платьях, купальниках и интеллектуальный конкурс

Финальное шоу состоялось 7 декабря и включало в себя танец с флагами стран, выход в национальных костюмах, вечерних платьях, купальниках и интеллектуальный конкурс.



Алёна Стрилецкая часто участвует в конкурсах красоты, в прошлом году она стала «Мисс Новосибирск international 2018». В Малайзии ей удалось обойти соперниц из Франции, Китая, Южной Африки и Филиппин.

В начале недели в Новосибирске завершился конкурс «Мисс/Миссис Финанс» 2019 года — жюри выбрало самых красивых девушек, которые ворочают деньгами. Вечером 30 ноября во дворце молодёжи «Юность» в 24-й раз прошёл традиционный конкурс «Мисс НГУ». Победительницей стала студентка второго курса геолого-геофизического факультета Елизавета Ошорова.

