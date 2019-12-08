В Новосибирске на сутки задерживают самолёт в Казахстан

В Новосибирске отменили рейс в Казахстан — его перенесли на сутки. Самолёт «Новосибирск — Нур-Султан» должен был вылететь сегодня в 18:15. Информация о его задержке появилась на сайте аэропорта Толмачёво.



В центре бронирования и информации компании «Эйр Астана», чей самолёт должен был совершать рейс, корреспонденту НГС рассказали, что он отложен на сутки. По словам сотрудников компании, его отмена не связана с метеоусловиями Сибири и Казахстана.



— По техническим причинам самолёт не мог вылететь, из-за этого отменён рейс Новосибирск — Нур-Султан и обратно, — сообщили корреспонденту НГС в центре бронирования и информации компании «Эйр Астана».



По словам сотрудника call-центра, в целом такие задержки по техническим причинам бывают не часто, а в Новосибирске подобное произошло впервые: все прошлые задержки были связаны с поздним прибытием либо с метеоусловиями.