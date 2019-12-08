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Дороги и транспорт

В Новосибирске на сутки задерживают самолёт в Казахстан

Задержка авиарейса в Нур-Султан происходит «по техническим причинам»

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Пассажиры рейса Новосибирск — Нур-Султан вынуждены сутки ждать следующего рейса&nbsp;

Пассажиры рейса Новосибирск — Нур-Султан вынуждены сутки ждать следующего рейса 

В Новосибирске отменили рейс в Казахстан — его перенесли на сутки. Самолёт «Новосибирск — Нур-Султан» должен был вылететь сегодня в 18:15. Информация о его задержке появилась на сайте аэропорта Толмачёво. 

В центре бронирования и информации компании «Эйр Астана», чей самолёт должен был совершать рейс, корреспонденту НГС рассказали, что он отложен на сутки. По словам сотрудников компании, его отмена не связана с метеоусловиями Сибири и Казахстана.


— По техническим причинам самолёт не мог вылететь, из-за этого отменён рейс Новосибирск — Нур-Султан и обратно, — сообщили корреспонденту НГС в центре бронирования и информации компании «Эйр Астана».

По словам сотрудника call-центра, в целом такие задержки по техническим причинам бывают не часто, а в Новосибирске подобное произошло впервые: все прошлые задержки были связаны с поздним прибытием либо с метеоусловиями. 

Сведения о состоянии самолёта и о том, будет ли он заменён на другой борт, центру бронирования «Эйр Астана» в настоящий момент не известно.

Сейчас на онлайн-табло аэропорта «Толмачёво» говорится, что рейс должен вылететь 9 декабря в 18:15.

В прошедшую пятницу, 6 декабря, хулиганы попали лучом лазера в кабину пилотов прилетевшего из Новосибирска самолёта S7 Airlines, который заходил на посадку в Иркутске.

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задержка рейса
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КОММЕНТАРИИ (3)

8 дек 2019 в 16:55

Жесть! Во попали те, кто в Египет летит этим рейсом через Нурсултан. Теперь всё пропало. И деньги и путёвка.

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8 дек 2019 в 16:47

Раз два три Барыс позорную Сибирь дави...