Волшебство в лесу: 7 сказочных фотографий из заснеженного ботсада

Новосибирский фотограф Закир Умаров в эти выходные прогулялся в Ботаническом саду СО РАН. Кадры получились волшебные, несмотря на пасмурную погоду. Предлагаем вам прогуляться вместе с фотографом.

— Солнца не было, снегопад начался уже в конце моей прогулки. Тяжело в лесу без солнца, — объяснил Закир Умаров.

Фотограф в этот раз отправился на прогулку один, хотя звал с собой и других горожан.