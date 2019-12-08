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Город

Волшебство в лесу: 7 сказочных фотографий из заснеженного ботсада

Фотограф из Академгородка запечатлел красоту зимнего леса

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Фотограф встретил на прогулке вот такую хозяйку леса

Фотограф встретил на прогулке вот такую хозяйку леса

Новосибирский фотограф Закир Умаров в эти выходные прогулялся в Ботаническом саду СО РАН. Кадры получились волшебные, несмотря на пасмурную погоду. Предлагаем вам прогуляться вместе с фотографом.

— Солнца не было, снегопад начался уже в конце моей прогулки. Тяжело в лесу без солнца, — объяснил Закир Умаров.

Фотограф в этот раз отправился на прогулку один, хотя звал с собой и других горожан.

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На прошлой неделе десятки спортсменов вышли на лёд Обского моря на огромных воздушных змеях — в Новосибирске в одиннадцатый раз проходил Кубок Сибири по зимним дисциплинам парусного спорта. Фотограф НГС подготовил 10 зрелищных кадров с гонок по льду.

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ботсадАкадемгородок
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КОММЕНТАРИИ (11)

Гость
8 дек 2019 в 17:39

Наконец-то съездили куда-то дальше оперного?

Фото пользователя
8 дек 2019 в 17:35

Нетушки, спасибо "сказошные пейзажы" и их фотографы...Я накидалася за сёдня стока снега, перелопатила и у родителей во дворе и у ся дома - нинада мине снежной сказки. Руки как у орангутана - до колен и жывот болит. Нафик снек. Дайош мороза по 30 (тока бес снега)!!!😐

Фото пользователя
8 дек 2019 в 18:00

Мне понравились фотографии. Хотя в Ботсаду могли бы и за растительностью ухаживать, а то бурелом сплошной.