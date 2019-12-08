Волшебство в лесу: 7 сказочных фотографий из заснеженного ботсада

Новосибирский фотограф Закир Умаров в эти выходные прогулялся в Ботаническом саду СО РАН. Кадры получились волшебные, несмотря на пасмурную погоду. Предлагаем вам прогуляться вместе с фотографом.
— Солнца не было, снегопад начался уже в конце моей прогулки. Тяжело в лесу без солнца, — объяснил Закир Умаров.
Фотограф в этот раз отправился на прогулку один, хотя звал с собой и других горожан.
На прошлой неделе десятки спортсменов вышли на лёд Обского моря на огромных воздушных змеях — в Новосибирске в одиннадцатый раз проходил Кубок Сибири по зимним дисциплинам парусного спорта. Фотограф НГС подготовил 10 зрелищных кадров с гонок по льду.