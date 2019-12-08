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Новосибирцы застряли в Шерегеше из-за аномального снегопада

Водители седанов ждут, когда им расчистят дорогу

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Шерегеш завалило снегом

Шерегеш завалило снегом

Сегодня из Шерегеша очень трудно возвращаться горнолыжникам — девушка из Новосибирска пожаловалась, что они не могут выехать из посёлка более трёх часов. 

— Сегодня в Шерегеше выпало много снега. Третий час пытаемся выехать из посёлка, — рассказала корреспонденту НГС читательница Наталья.

Поъёмники перестали работать ещё вчера

Поъёмники перестали работать ещё вчера

— Очень много снега выпало, поэтому очень сложно ездить, вообще по Шерегешу сложно передвигаться. Убирают, но понимаете, что техники не так много в Шерегеше. Мы знали, что будут снегопады, но не справляется техника. Наши гости с утра все выехали — те, кто был на более больших машинах, кроссоверах, те выехали. У кого седаны — им сложнее, им пришлось ждать трактора. Вчера были закрыты все подъёмники, — рассказали корреспонденту НГС в одной из баз отдыха.

На Шерегеш обрушились обильные снегопады

На Шерегеш обрушились обильные снегопады

В конце ноября в новосибирском аэропорту Толмачёво почти на сутки задержали вылет рейса авиакомпании «Алроса» в Домодедово из-за плохой погоды.

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погодаШерегеш
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КОММЕНТАРИИ (8)

доктор
8 дек 2019 в 14:46

у них жа лыжы есть в чем праблема ноют скулят)))))))::

Фото пользователя
8 дек 2019 в 14:45

Анекдоты, которые подкидывает сама жизнь: на горнолыжном курорте выпал снег и это стало большой проблемой для горнолыжников...))

8 дек 2019 в 14:33

И кому это интересно?