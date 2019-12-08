Новосибирцы застряли в Шерегеше из-за аномального снегопада

Сегодня из Шерегеша очень трудно возвращаться горнолыжникам — девушка из Новосибирска пожаловалась, что они не могут выехать из посёлка более трёх часов.

— Сегодня в Шерегеше выпало много снега. Третий час пытаемся выехать из посёлка, — рассказала корреспонденту НГС читательница Наталья.