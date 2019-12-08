Новосибирцы застряли в Шерегеше из-за аномального снегопада

Сегодня из Шерегеша очень трудно возвращаться горнолыжникам — девушка из Новосибирска пожаловалась, что они не могут выехать из посёлка более трёх часов.
— Сегодня в Шерегеше выпало много снега. Третий час пытаемся выехать из посёлка, — рассказала корреспонденту НГС читательница Наталья.
— Очень много снега выпало, поэтому очень сложно ездить, вообще по Шерегешу сложно передвигаться. Убирают, но понимаете, что техники не так много в Шерегеше. Мы знали, что будут снегопады, но не справляется техника. Наши гости с утра все выехали — те, кто был на более больших машинах, кроссоверах, те выехали. У кого седаны — им сложнее, им пришлось ждать трактора. Вчера были закрыты все подъёмники, — рассказали корреспонденту НГС в одной из баз отдыха.
В конце ноября в новосибирском аэропорту Толмачёво почти на сутки задержали вылет рейса авиакомпании «Алроса» в Домодедово из-за плохой погоды.