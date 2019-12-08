Новосибирцы вышли на митинг против повышения цены на проезд в общественном транспорте

К началу митинга, по подсчётам участников, пришло около 50 человек

В Новосибирске горожане вышли на митинг против повышения тарифов на проезд в общественном транспорте. Новая цена начала действовать сегодня.

— Тут коррумпированная составляющая. Муниципальный транспорт у нас убивается. Следственные органы, надеюсь, этим делом будут заниматься, потому что сплошной криминал, — рассказал корреспонденту НГС общественный деятель Алексей Куликов.

С 8 декабря стоимость проезда в трамваях, троллейбусах составляет 23 рубля, в муниципальных автобусах — 24 рубля, в метро — 25 рублей.

