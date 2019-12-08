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Новосибирцы вышли на митинг против повышения цены на проезд в общественном транспорте

Недовольные горожане собрались в Нарымском сквере

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К началу митинга, по подсчётам участников, пришло около 50 человек

К началу митинга, по подсчётам участников, пришло около 50 человек

В Новосибирске горожане вышли на митинг против повышения тарифов на проезд в общественном транспорте. Новая цена начала действовать сегодня

— Тут коррумпированная составляющая. Муниципальный транспорт у нас убивается. Следственные органы, надеюсь, этим делом будут заниматься, потому что сплошной криминал, — рассказал корреспонденту НГС общественный деятель Алексей Куликов.

С 8 декабря стоимость проезда в трамваях, троллейбусах составляет 23 рубля, в муниципальных автобусах — 24 рубля, в метро — 25 рублей.

К началу митинга, по подсчётам участников, пришло около 50 человек.

В конце ноября эксперты рассказали об истинных причинах повышения стоимости проезда в Новосибирске. С 15 декабря в новосибирских маршрутках № 5 и № 364 также повышаются цены на проезд.

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рост тарифовмитингповышение цен на проездобщественный транспорт
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КОММЕНТАРИИ (41)

лёва задов
8 дек 2019 в 15:05

Во Франции уже-бы мэрию разнесли,а у нас "терпилы" и это слопали....

Гость
8 дек 2019 в 15:05

Надеюсь росгвардия готова жестко подавить это стадо.

Гость
8 дек 2019 в 15:12

Не нравится повышение цен- уезжайте отсюда