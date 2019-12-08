Перепутала зиму с весной: в Новосибирске распустилась верба

В Новосибирске из-за тёплой погоды начала распускаться верба — набухшие почки на этой неделе заметил один из новосибирцев.

— Верба — это одно из самых зимостойких растений. Оно распускается ранней весной при температуре даже в –1 градус. Частично сейчас произошло набухание почек из-за оттепели нулевой и плюсовой. Такая погода провоцирует растение, но для него это неопасно, — объяснил корреспонденту НГС директор Сибирского питомника растений Сергей Поляков.



В начале ноября в Центральном районе Новосибирска горожане заметили распустившиеся листья на кустарниках. Летом второй раз за год зацвела черёмуха — деревья в цвету горожане встретили на улице 9-й Гвардейской Дивизии на Юго-Западном жилмассиве.