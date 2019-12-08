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Перепутала зиму с весной: в Новосибирске распустилась верба

Почки набухли из-за тёплой погоды

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Почки вербы набухли, как ранней весной

Почки вербы набухли, как ранней весной

В Новосибирске из-за тёплой погоды начала распускаться верба — набухшие почки на этой неделе заметил один из новосибирцев. 

— Верба — это одно из самых зимостойких растений. Оно распускается ранней весной при температуре даже в –1 градус. Частично сейчас произошло набухание почек из-за оттепели нулевой и плюсовой. Такая погода провоцирует растение, но для него это неопасно, — объяснил корреспонденту НГС директор Сибирского питомника растений Сергей Поляков.

В начале ноября в Центральном районе Новосибирска горожане заметили распустившиеся листья на кустарниках. Летом второй раз за год зацвела черёмуха — деревья в цвету горожане встретили на улице 9-й Гвардейской Дивизии на Юго-Западном жилмассиве. 

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оттепельпогода
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КОММЕНТАРИИ (8)

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8 дек 2019 в 18:53

С такой погодой не только верба распустится :))

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8 дек 2019 в 18:48

Хотел бы я посмотреть на этого новосибирца.
Бездельник поди.
Не представляю я как рабочий человек, мужик, будет смотреть зимой на вербы и слать это на нгс.