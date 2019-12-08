«Он был в депрессии, ходил к психологу»: друзья рассказали о покончившем с собой студенте НГУ

По словам друзей, у молодого человека была депрессия Фото: читатель НГС, vk.com

Стали известны обстоятельства гибели студента-второкурсника НГУ, которого нашли под окнами общежития в Академгородке. Спасти его не удалось. По словам одного из жителей общежития, погибший оставил специальную тетрадку — что-то вроде предсмертной записки. Друзья Никиты (имя студента изменено из этических соображений) рассказали корреспонденту НГС, что случившееся стало для всех неожиданностью.

— Ко мне пришла знакомая, сказала, что её одногруппник собирается покончить жизнь самоубийством. Он оставил знакомым тетрадку, которую специально готовил. Что-то вроде предсмертной записки. Мы с соседом начали его искать, решили обойти балконы. Я увидел, что на одном из балконов на 9-м этаже вставлена ручка. Посмотрел вниз — на земле лежал человек. Причин этого поступка мы не знаем, — рассказывал корреспонденту НГС один из жителей студенческого общежития.



Близкая подруга погибшего объяснила, что Никита был очень отзывчивым человеком, но недавно у него начались проблемы. — Он был в депрессии. Я не могла представить, что он сможет покончить с собой, так как у него реально было много друзей вокруг. Он всегда был готов помочь или просто выслушать. О таких друзьях многие просто мечтают. Как мне сказали, он обращался к психологу. И вроде бы всё было нормально. Но, как оказалось, нет, — рассказала корреспонденту НГС подруга молодого человека. Многих друзей и знакомых потрясло сообщение о его смерти. — Его гибель меня сокрушила. Но всё это произошло слишком неожиданно, быстро и без всякого намека на то, что что-то произойдет. Вчерашний день был обычным. Его поведение, слова никак не отличались. Насколько мне известно, у него не было и каких-то проблем. Конечно, мы с разных факультетов и виделись после занятий. Это событие окутано одними предположениями. На вопрос почему вряд ли получим ответ, — добавил другой друг погибшего.

Студенты рассказали, что Никита планировал ехать в поход и заметных проблем с учёбой у него не было.