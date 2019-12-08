«Требуем прекратить педоистерию»: соседи мужчины, обвинённого бывшей женой в педофилии, вышли на пикет

В Новосибирске в Нарымском сквере проходит пикет в поддержку мужчины, которого бывшая жена обвинила в домогательствах к их семилетней дочери.
С плакатами вышли соседи и родственники сибиряка — они не верят, что он способен на такое преступление.
— Оказывается, у нас каждый отец, у которого есть дочь, уже изначально под подозрением, и сейчас это муссируется в обществе, — рассказывал корреспонденту знакомый мужчины.
Собравшиеся потребовали соблюдения презумпции невиновности и справедливого разбирательства.
Житель Новосибирска, ради которого его соседи вышли на пикет, больше двух месяцев находится в СИЗО по обвинению в педофилии над собственным ребёнком. В правоохранительные органы заявила его бывшая жена. Корреспондент НГС выслушал всех участников этой непростой истории.