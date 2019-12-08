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«Требуем прекратить педоистерию»: соседи мужчины, обвинённого бывшей женой в педофилии, вышли на пикет

В Нарымском сквере собралось около 10 человек

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В Нарымском сквере собралось около 10 человек

В Нарымском сквере собралось около 10 человек

В Новосибирске в Нарымском сквере проходит пикет в поддержку мужчины, которого бывшая жена обвинила в домогательствах к их семилетней дочери

С плакатами вышли соседи и родственники сибиряка — они не верят, что он способен на такое преступление. 

— Оказывается, у нас каждый отец, у которого есть дочь, уже изначально под подозрением, и сейчас это муссируется в обществе, — рассказывал корреспонденту знакомый мужчины.

Собравшиеся потребовали соблюдения презумпции невиновности и справедливого разбирательства.

Житель Новосибирска, ради которого его соседи вышли на пикет, больше двух месяцев находится в СИЗО по обвинению в педофилии над собственным ребёнком. В правоохранительные органы заявила его бывшая жена. Корреспондент НГС выслушал всех участников этой непростой истории

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пикетобвинение в педофилии
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КОММЕНТАРИИ (9)

охотник на ведьм
8 дек 2019 в 12:18

молодцы, жаль, что народу не так много, надо бы повторить и тысячу собрать через соцсети.

фемка
8 дек 2019 в 12:18

каждый мужчина - потенциальный педофил

8 дек 2019 в 12:18

Нереально болото в которое все с удовольствием лезут и смакуют от перемывания костей, особенно эти пикетчики