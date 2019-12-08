«Требуем прекратить педоистерию»: соседи мужчины, обвинённого бывшей женой в педофилии, вышли на пикет

В Нарымском сквере собралось около 10 человек

В Новосибирске в Нарымском сквере проходит пикет в поддержку мужчины, которого бывшая жена обвинила в домогательствах к их семилетней дочери.

С плакатами вышли соседи и родственники сибиряка — они не верят, что он способен на такое преступление.

— Оказывается, у нас каждый отец, у которого есть дочь, уже изначально под подозрением, и сейчас это муссируется в обществе, — рассказывал корреспонденту знакомый мужчины.

Собравшиеся потребовали соблюдения презумпции невиновности и справедливого разбирательства.