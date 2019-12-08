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Девушка выпала ночью из окна девятого этажа на улице Красина

Сибирячка погибла до приезда медиков

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Девушка скончалась до приезда врачей&nbsp;

Девушка скончалась до приезда врачей 

В Новосибирске сегодня, 8 декабря, ночью около 00:30 из окна десятиэтажки по улице Красина выпала девушка.

— Из окна девятого этажа дома по улице Красина, 60 выпала девушка 2000 года рождения, которая скончалась на месте до приезда скорой помощи. В настоящее время сотрудники полиции и следственного комитета устанавливают причины и обстоятельства происшествия, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Вечером в субботу, 7 декабря, произошла другая трагедия — студента нашли под окнами общежития НГУ на улице Пирогова в Советском районе. Спасти его не удалось.

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падение из окна
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КОММЕНТАРИИ (13)

Медвед
8 дек 2019 в 11:40

НГС, хватит уже такие новости печатать. А то у меня жена начитается такого и тоже в окно каждый раз порывается выйти, если ей что-то не понравится.

8 дек 2019 в 11:40

Что то стали часто из окон , да балконов люди падать ... пора уже задуматься от чего ... просто так люди прыгать не будут , а процесс этот начинает набирать обороты ...

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8 дек 2019 в 11:35

В 19 лет ночью из окна???
криминал,однозначно!