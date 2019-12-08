Девушка выпала ночью из окна девятого этажа на улице Красина

В Новосибирске сегодня, 8 декабря, ночью около 00:30 из окна десятиэтажки по улице Красина выпала девушка.

— Из окна девятого этажа дома по улице Красина, 60 выпала девушка 2000 года рождения, которая скончалась на месте до приезда скорой помощи. В настоящее время сотрудники полиции и следственного комитета устанавливают причины и обстоятельства происшествия, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Вечером в субботу, 7 декабря, произошла другая трагедия — студента нашли под окнами общежития НГУ на улице Пирогова в Советском районе. Спасти его не удалось.