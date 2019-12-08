В Новосибирске внедорожник после столкновения вдавил седан в забор

На месте ДТП работала скорая и пожарные

В Новосибирске ночью 8 декабря на пересечении Красного проспекта и улицы Советской столкнулись «Фольксваген Туарег» и «Тойота Карина». После удара седан отлетел в забор.



— В больницу обратился водитель автомобиля «Тойота Карина». Других пострадавших нет. Характер травм пока неизвестен, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Сегодня в Новосибирске на дорогах непростая ситуация — из-за тёплой погоды образовалась снежная каша и лужи. Водителям стоит быть внимательными и аккуратными.