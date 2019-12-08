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В Новосибирске внедорожник после столкновения вдавил седан в забор

Водителю «Тойоты» понадобилась медицинская помощь

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На месте ДТП работала скорая и пожарные

На месте ДТП работала скорая и пожарные

В Новосибирске ночью 8 декабря на пересечении Красного проспекта и улицы Советской столкнулись «Фольксваген Туарег» и «Тойота Карина». После удара седан отлетел в забор.

— В больницу обратился водитель автомобиля «Тойота Карина». Других пострадавших нет. Характер травм пока неизвестен, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Сегодня в Новосибирске на дорогах непростая ситуация — из-за тёплой погоды образовалась снежная каша и лужи. Водителям стоит быть внимательными и аккуратными.

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ДТП
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КОММЕНТАРИИ (5)

123
8 дек 2019 в 11:22

Лишить прулехламоведроводятлов ведроводяьтельского удостоверения за такое пожизненно...

951
8 дек 2019 в 11:17

Этой ночью ещё две аварии видел около Димитровского моста, одна на виадуке, вторая в тоннеле. А вообще ночью ездят безобразно, на светофорах не останавливаются, в повороты с заносом входят, номера в грязищи.

Туарегу
8 дек 2019 в 11:24

Пиропатрон не забудьте потом заменить