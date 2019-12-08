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Дороги и транспорт

В Новосибирске подорожал проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях и метро

Кондукторы утверждают, что горожане не удивились сменившимся табличкам

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С 8 декабря стоимость проезда в трамваях, троллейбусах повысилась до 23 рублей

С 8 декабря стоимость проезда в трамваях, троллейбусах повысилась до 23 рублей

Сегодня, 8 декабря, в Новосибирске подорожал проезд в автобусах, троллейбусах и метро.

Новые тарифы были приняты ещё 25 ноября — департамент по тарифам Новосибирской области поддержал инициативу мэрии Новосибирска и перевозчиков о пересмотре тарифов для МКП «Горэлектротранспорт» и МУП «Новосибирский метрополитен».

С 8 декабря стоимость проезда в трамваях, троллейбусах повысилась до 23 рублей, а в муниципальных автобусах до 24 рублей. Одна поездка в метро теперь обойдётся по жетону в 25 рублей.

Одна поездка в метро теперь обойдётся по жетону в 25 рублей

Одна поездка в метро теперь обойдётся по жетону в 25 рублей

Кондукторы троллейбуса № 7 и автобуса № 95 рассказали корреспонденту НГС, что горожане не удивились сегодня сменившимся табличкам.

— Так ещё с начала декабря все знали. Никто не возмущался, — рассказала корреспонденту НГС кондуктор троллейбуса № 7.

В конце ноября эксперты рассказали об истинных причинах повышения стоимости проезда в Новосибирске. С 15 декабря в новосибирских маршрутках № 5 и № 364 также повышаются цены на проезд.

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рост тарифовповышение цены на проездобщественный транспорт
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КОММЕНТАРИИ (6)

Ингаборгэ
8 дек 2019 в 10:58

Мэрия то давай, с каждого проезда откладывай рубь на ремонт автобусов и станцию метро еще одно. Но чето сомневаюсь что так будет. Себе поди все заберет

Митрофан
8 дек 2019 в 10:57

Каждый год повышают тк бензин тоже дорожает. В принципе не сильно подняли, не особо заметно будет для кармана

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8 дек 2019 в 10:56

Наконец-то метро 25 рублей - засунул полтинник и никакой мелочи в кармане копить не придется, очень удобно