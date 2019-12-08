В Новосибирске подорожал проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях и метро

Сегодня, 8 декабря, в Новосибирске подорожал проезд в автобусах, троллейбусах и метро.
Новые тарифы были приняты ещё 25 ноября — департамент по тарифам Новосибирской области поддержал инициативу мэрии Новосибирска и перевозчиков о пересмотре тарифов для МКП «Горэлектротранспорт» и МУП «Новосибирский метрополитен».
С 8 декабря стоимость проезда в трамваях, троллейбусах повысилась до 23 рублей, а в муниципальных автобусах до 24 рублей. Одна поездка в метро теперь обойдётся по жетону в 25 рублей.
Кондукторы троллейбуса № 7 и автобуса № 95 рассказали корреспонденту НГС, что горожане не удивились сегодня сменившимся табличкам.
— Так ещё с начала декабря все знали. Никто не возмущался, — рассказала корреспонденту НГС кондуктор троллейбуса № 7.
В конце ноября эксперты рассказали об истинных причинах повышения стоимости проезда в Новосибирске. С 15 декабря в новосибирских маршрутках № 5 и № 364 также повышаются цены на проезд.