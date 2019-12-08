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Лужи и гололёд: тротуары в Новосибирске покрылись опасной ледяной коркой

При этом на дорогах по-прежнему снежная каша и вода

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Небольшой минус привёл к тому, что на тротуарах образовалась тонкая ледяная корка

Небольшой минус привёл к тому, что на тротуарах образовалась тонкая ледяная корка

В Новосибирске продолжается аномальное потепление, но из-за небольшого минуса сегодня, 8 декабря, ночью на тротуарах образовалась тонкая ледяная корка. На дорогах из-за автомобилей по прежнему сохраняется снежная каша и лужи. Утром температура воздуха по данным НГС.Погода составляла -1 градус.

Из-за машин на дорогах стоят лужи

Из-за машин на дорогах стоят лужи

Вода стоит и на множествах парковок. Сегодня, по прогнозам синоптиков, в городе сохранится тёплая погода от 0 до -1 градусов в течение дня. Ночью на понедельник опять немного похолодает.

Завалит ли Новосибирск снегом этой зимой — читайте в подробном прогнозе на три месяца. Актуальную температуру воздуха в Новосибирске можно смотреть каждый день на портале НГС.ПОГОДА.

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погодадекабрьпогода в Новосибирске
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КОММЕНТАРИИ (7)

8 дек 2019 в 10:33

Судя по новостям в Новосибирске и других городах России самой востребованной профессией должен быть - дворник, а самые большие вложения государства должны быть в ДЭУ.

МАРК !!
8 дек 2019 в 10:28

Мэрия чем вообще там занимается?? Все горожане возмущены до предела, что никак не устраняется то, что есть сейчас будто завтра лето. Сами виноваты, надо было на выборы ходить

Зимушка
8 дек 2019 в 10:26

Я знаю что скажет Локоть на это: НИЧЕГО. Отмолчится будто это не его работа, чтобы город был чистый и не скользкий.