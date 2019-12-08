Лужи и гололёд: тротуары в Новосибирске покрылись опасной ледяной коркой

Небольшой минус привёл к тому, что на тротуарах образовалась тонкая ледяная корка

В Новосибирске продолжается аномальное потепление, но из-за небольшого минуса сегодня, 8 декабря, ночью на тротуарах образовалась тонкая ледяная корка. На дорогах из-за автомобилей по прежнему сохраняется снежная каша и лужи. Утром температура воздуха по данным НГС.Погода составляла -1 градус.

Вода стоит и на множествах парковок. Сегодня, по прогнозам синоптиков, в городе сохранится тёплая погода от 0 до -1 градусов в течение дня. Ночью на понедельник опять немного похолодает.

Завалит ли Новосибирск снегом этой зимой — читайте в подробном прогнозе на три месяца. Актуальную температуру воздуха в Новосибирске можно смотреть каждый день на портале НГС.ПОГОДА.

