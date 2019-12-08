Под окнами общежития НГУ нашли мертвым студента второго курса

Трагедия произошла вечером в субботу, 7 декабря. Студента нашли под окнами общежития НГУ на улице Пирогова в Советском районе. Спасти его не удалось.



— Вызов в полицию поступил в 20:58, на улицу Пирогова, 20/2, общежитие НГУ. На место вызвали полицию и скорую помощь, — подтвердили корреспонденту НГС в службе «112».

По словам очевидцев, погибший молодой человек учился на втором курсе медицинского факультета.

— Ко мне пришла знакомая, сказала, что её одногруппник собирается покончить жизнь самоубийством. Он оставил знакомым тетрадку, которую специально готовил. Что-то вроде предсмертной записки. Мы с соседом начали его искать, решили обойти балконы. Я увидел, что на одном из балконов на 9 этаже вставлена ручка. Посмотрел вниз — на земле лежал человек. Причин этого поступка мы не знаем, — рассказал один из жителей студенческого общежития.