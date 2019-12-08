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Происшествия

Под окнами общежития НГУ нашли мертвым студента второго курса

Погибший учился на втором курсе медицинского факультета

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Инцидент произошёл вечером

Инцидент произошёл вечером

Трагедия произошла вечером в субботу, 7 декабря. Студента нашли под окнами общежития НГУ на улице Пирогова в Советском районе. Спасти его не удалось.

— Вызов в полицию поступил в 20:58, на улицу Пирогова, 20/2, общежитие НГУ. На место вызвали полицию и скорую помощь, — подтвердили корреспонденту НГС в службе «112».

По словам очевидцев, погибший молодой человек учился на втором курсе медицинского факультета.

— Ко мне пришла знакомая, сказала, что её одногруппник собирается покончить жизнь самоубийством. Он оставил знакомым тетрадку, которую специально готовил. Что-то вроде предсмертной записки. Мы с соседом начали его искать, решили обойти балконы. Я увидел, что на одном из балконов на 9 этаже вставлена ручка. Посмотрел вниз — на земле лежал человек. Причин этого поступка мы не знаем, — рассказал один из жителей студенческого общежития.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции и скорой помощи.

Если у вас есть важная информация по трагедии на Пирогова, то свяжитесь с редакцией НГС по электронной почте news@ngs.ru, по телефону +7 923 157–00–00 или через WhatsApp, Telegram или Viber, которые привязаны к этому же номеру. 

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Советский районвыпал из окна
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КОММЕНТАРИИ (22)

Дедов убили пули,молодежь-бухло
8 дек 2019 в 00:29

Молодых людей подготовили к этому,спропагандировали алкоголь, курево,суицид и разврат. Нет будущего у страны. Посмотрите кого они слушают и кого смотрят.

8 дек 2019 в 00:23

Да что-же такое-то, медики это же элита, что произошло такого, чтобы себя убить?
Бедный мальчик, родственникам соболезнование.

Ar is to tell
8 дек 2019 в 00:39

Соболезную.
Родители детей выучивают. Учёба, школа, экзамены, поступление. Ни личной жизни, ни личных самостоятельных интересов. Человек должен развиваться комплексно и разносторонне. А человека с детского сада эксплуатируют. Сначала родители, потом работодатели. Нагрузки огромные, а про отдых все забывают. Да и нет денег у большинства людей на нормальный человеческий отдых.
А в медицинский поступить сложно. Помимо мозгов нужно и физически и психически быть стойким.
Главное понять одно и родителям и детям. Дети живут СВОЮ жизнь. Дети - это чужие души в теле, которое вы родили. У этой Души свой Путь. Родители этой Душе дали лишь тело. И дети не обязаны идти по тому пути, которое им задумали родители.