Под окнами общежития НГУ нашли мертвым студента второго курса

Трагедия произошла вечером в субботу, 7 декабря. Студента нашли под окнами общежития НГУ на улице Пирогова в Советском районе. Спасти его не удалось.
— Вызов в полицию поступил в 20:58, на улицу Пирогова, 20/2, общежитие НГУ. На место вызвали полицию и скорую помощь, — подтвердили корреспонденту НГС в службе «112».
По словам очевидцев, погибший молодой человек учился на втором курсе медицинского факультета.
— Ко мне пришла знакомая, сказала, что её одногруппник собирается покончить жизнь самоубийством. Он оставил знакомым тетрадку, которую специально готовил. Что-то вроде предсмертной записки. Мы с соседом начали его искать, решили обойти балконы. Я увидел, что на одном из балконов на 9 этаже вставлена ручка. Посмотрел вниз — на земле лежал человек. Причин этого поступка мы не знаем, — рассказал один из жителей студенческого общежития.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции и скорой помощи.
Если у вас есть важная информация по трагедии на Пирогова, то свяжитесь с редакцией НГС по электронной почте news@ngs.ru, по телефону +7 923 157–00–00 или через WhatsApp, Telegram или Viber, которые привязаны к этому же номеру.
По теме
В начале ноября в Новосибирске из окна бизнес-центра на улице Сакко и Ванцетти, 77 выпала девушка. Спасти её также не удалось.
Мы пообщались с психологом и узнали 6 признаков, по которым можно понять, что подросток находится в депрессии и склонен к суициду. А также разобрали 7 опасных ситуаций и выяснили, почему в таком возрасте дети часто замыкаются в себе, нервно реагируют на замечания и хамят.