Новосибирский бизнесмен пришёл в бар, надел юбку и весь вечер наливал пиво посетителям

Совладелец новосибирской спортивной школы I love Sport Егор Егошин бесплатно отработал вечернюю смену барменом в баре «Шемрок».

Встать за стойку, объяснил он, было его давней мечтой — ему всегда нравилось наблюдать за работой барменов, но сам в ресторанном бизнесе он никогда не трудился. В его карьере были сначала журналистика, потом PR, а в последние годы Егошин занимался школой спорта, где взрослые люди под руководством тренера (за деньги) могут начать бегать, плавать и так далее.

— Мне давно хотелось примерить на себя эту роль. Год назад я даже написал об этом у себя в «Фейсбуке», предложив свои услуги на вечер любому бару бесплатно, но тогда почему-то никто не откликнулся. В этом году «Фейсбук» напомнил об этой записи, и я ее у себя продублировал. И сразу получил два предложения. «Шемрок» мне понравился больше, — рассказал Егор.