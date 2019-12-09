Новосибирский бизнесмен пришёл в бар, надел юбку и весь вечер наливал пиво посетителям

Совладелец новосибирской спортивной школы I love Sport Егор Егошин бесплатно отработал вечернюю смену барменом в баре «Шемрок».
Встать за стойку, объяснил он, было его давней мечтой — ему всегда нравилось наблюдать за работой барменов, но сам в ресторанном бизнесе он никогда не трудился. В его карьере были сначала журналистика, потом PR, а в последние годы Егошин занимался школой спорта, где взрослые люди под руководством тренера (за деньги) могут начать бегать, плавать и так далее.
— Мне давно хотелось примерить на себя эту роль. Год назад я даже написал об этом у себя в «Фейсбуке», предложив свои услуги на вечер любому бару бесплатно, но тогда почему-то никто не откликнулся. В этом году «Фейсбук» напомнил об этой записи, и я ее у себя продублировал. И сразу получил два предложения. «Шемрок» мне понравился больше, — рассказал Егор.
Для начинающего бармена провели инструктаж, Егошин надел форму бара — рубашку и килт (шотландскую мужскую юбку) и весь вечер с 19:00 работал «на кранах», выполняя заказы как посетителей за стойкой, так и те, что приносили официанты со столиков. Никакого вознаграждения за свой труд он не получил, напротив, перечислил 10% от стоимости всего заказанного в этот вечер пива одного из брендов.
Руководитель «Шемрока» Никита Мельников объяснил, что «был рад осуществиться мечте» и не против, если кто-то ещё придёт, чтобы повторить опыт Егошина.
— Ещё лучше будет, если человек придёт не один, а с друзьями, — заметил руководитель бара.
Привлечение сторонних людей к обслуживанию посетителей в подобных игровых целях практикуется и в ресторане «Библиотека». Здесь каждую годовщину заведения известные люди (поклонники ресторана) весь вечер работают официантами. Проявить неожиданный альтруизм можно и другим способом. Так в начале декабря предприниматель из Барнаула заплатил за проезд всех пассажиров в маршрутке