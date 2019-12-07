При пожаре на Петропавловской погиб человек

Вечером в субботу, 7 декабря, в доме № 2 на улице Петропавловской в Ленинском районе Новосибирска загорелась квартира на третьем этаже. В пожаре погиб человек.

— Поступило три вызова по этому адресу: в 17:30, 17:32 и 17:46. Идёт дым, горит квартира на третьем этаже. В пожаре погиб один человек. В настоящий момент причина возгорания устанавливается, — сообщили корреспонденту НГС в службе 112.

На место происшествия приехали пожарные и бригада скорой помощи.

— Я живу на четвёртом этаже, а пожар был на третьем. Услышала стук в дверь в какую-то из квартир и вышла посмотреть, что происходит. На этаже уже стоял сильный запах гари. Соседи стучали в квартиру, они и вызвали пожарную службу. Мы открыли окна на площадке — был сильный запах. Минут через 5 максимум приехали пожарные и скорая. Нам всем сказали зайти в квартиры, так как сейчас вскроют дверь и повалит дым, — рассказала читательница НГС.