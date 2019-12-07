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Происшествия

При пожаре на Петропавловской погиб человек

Вспыхнула квартира на третьем этаже. Спасателям пришлось взламывать дверь, чтобы попасть внутрь

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Пожар произошёл в десятиэтажном доме

Пожар произошёл в десятиэтажном доме

Вечером в субботу, 7 декабря, в доме № 2 на улице Петропавловской в Ленинском районе Новосибирска загорелась квартира на третьем этаже. В пожаре погиб человек.

— Поступило три вызова по этому адресу: в 17:30, 17:32 и 17:46. Идёт дым, горит квартира на третьем этаже. В пожаре погиб один человек. В настоящий момент причина возгорания устанавливается, — сообщили корреспонденту НГС в службе 112.

На место происшествия приехали пожарные и бригада скорой помощи.

— Я живу на четвёртом этаже, а пожар был на третьем. Услышала стук в дверь в какую-то из квартир и вышла посмотреть, что происходит. На этаже уже стоял сильный запах гари. Соседи стучали в квартиру, они и вызвали пожарную службу. Мы открыли окна на площадке — был сильный запах. Минут через 5 максимум приехали пожарные и скорая. Нам всем сказали зайти в квартиры, так как сейчас вскроют дверь и повалит дым, — рассказала читательница НГС.

Если вы стали свидетелем этого происшествия или вам известна какая-то дополнительная информация о случившемся, присылайте нам информацию и фото через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!

В ноябре во время пожара в посёлке Линёво под Новосибирском погиб мужчина. Пожар случился в квартире многоэтажки на улице 4-й Микрорайон — там загорелись квартира и балкон на 8-м этаже.

Куда обращаться при пожаре, мы рассказывали в простой и удобной инструкции. Сохраните её на всякий случай.

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пожарЛенинский районгорит квартира
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КОММЕНТАРИИ (4)

Гость
7 дек 2019 в 20:22

Какой смысл хайпить на трагедиях?не пойму!за лайками гонятся???

с богаткова
7 дек 2019 в 20:21

Проблема серьезная, но слезами (как многие любят) делу не поможешь.
Предотвращение подобных случаев - это не только качественный кабель (электропроводка), но и защитное оборудование, в идеале - европейских брендов.
Как минимум АВ, РН, УЗИП.
Ну и отказ от курения. Ведь это тоже частая причина пожаров.

Фото пользователя
7 дек 2019 в 20:19

Наверно, электрика была неисправна.