При пожаре на Петропавловской погиб человек

Вечером в субботу, 7 декабря, в доме
— Поступило три вызова по этому адресу: в 17:30, 17:32 и 17:46. Идёт дым, горит квартира на третьем этаже. В пожаре погиб один человек. В настоящий момент причина возгорания устанавливается, — сообщили корреспонденту НГС в службе 112.
На место происшествия приехали пожарные и бригада скорой помощи.
— Я живу на четвёртом этаже, а пожар был на третьем. Услышала стук в дверь в какую-то из квартир и вышла посмотреть, что происходит. На этаже уже стоял сильный запах гари. Соседи стучали в квартиру, они и вызвали пожарную службу. Мы открыли окна на площадке — был сильный запах. Минут через 5 максимум приехали пожарные и скорая. Нам всем сказали зайти в квартиры, так как сейчас вскроют дверь и повалит дым, — рассказала читательница НГС.
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В ноябре во время пожара в посёлке Линёво под Новосибирском погиб мужчина. Пожар случился в квартире многоэтажки на улице 4-й Микрорайон — там загорелись квартира и балкон на 8-м этаже.
Куда обращаться при пожаре, мы рассказывали в простой и удобной инструкции. Сохраните её на всякий случай.